В великодержавном статусе России уверены почти 50% граждан

Около половины граждан России полны уверенности в том, что наша страна сохраняет статус великой державы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В качестве главных факторов силы порядка люди называют армию и народных дух.
|
44
В великодержавном статусе России уверены 49% респондентов. Причем их доля несколько снизилась с 2017 года (57%). Более трети россиян уверены, что в ближайшие 15–20 лет Россия войдет в число ведущих государств мира, 11% опрошенных с этим не согласны. Сообщается, что доля скептиков (16%) выше среди молодежи в возрасте 18–24 лет, а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (17%).
По мнению россиян, залогом силы в глазах остального мира в первую очередь является армия (26%), народ (22%) и президент страны (17%). Также в числе фактов силы называли независимую политику, площадь страны и имеющиеся в ней природные ресурсы. Главным успехом России за последние 10–15 лет 18% опрошенных назвали развитие армии, на втором месте — возвращение Крыма в состав РФ (12%) и проведение Олимпиады-2014 в Сочи (8%).
В эксклюзивном интервью ведущему программы «Поздняков» глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров назвал ключевые задачи, которые предстоит решить президенту в ходе нового 6-летнего срока, а также объяснил разницу между рейтингами Путина и правительства.
По мнению россиян, залогом силы в глазах остального мира в первую очередь является армия (26%), народ (22%) и президент страны (17%). Также в числе фактов силы называли независимую политику, площадь страны и имеющиеся в ней природные ресурсы. Главным успехом России за последние 10–15 лет 18% опрошенных назвали развитие армии, на втором месте — возвращение Крыма в состав РФ (12%) и проведение Олимпиады-2014 в Сочи (8%).
В эксклюзивном интервью ведущему программы «Поздняков» глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров назвал ключевые задачи, которые предстоит решить президенту в ходе нового 6-летнего срока, а также объяснил разницу между рейтингами Путина и правительства.
Комментарии