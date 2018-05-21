Глава ВЦИОМ объяснил разницу между рейтингами Путина и правительства. Эксклюзив НТВ

Невысокие рейтинги правительства объясняются экономической конъюнктурой последних лет: инфляция упала, но доходы граждан не росли. Высокий уровень доверия к президенту основан совсем не на хозяйственной деятельности. Об этом в эксклюзивном интервью ведущему программы «Поздняков» заявил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.
Валерий Фёдоров: «Президент у нас отвечает за страну. Он формирует курс, проводит его, проводит, несмотря на сопротивление наших так называемых партнеров. Люди это видят, люди считают, что этот курс верный, и Путина поддерживают в этом качестве. То есть его поддерживают именно как лидера страны, страны, находящейся в очень непростых мировых обстоятельствах. Но если говорить об экономической политике, то, конечно, ее оценка низкая».
По словам Фёдорова, по ряду обстоятельств новому правительству придется работать в весьма стесненных условиях: это и необходимость оправдать ожидания граждан, которые надеются на перемены к лучшему, и необходимость осуществлять болезненные шаги вроде подъема планки пенсионного возраста.
Из амбициозных задач, поставленных президентом, интересы государства и общества совпадают, по данным главы ВЦИОМ, как минимум по двум направлениям: здравоохранение и улучшение уровня жизни граждан. Но парадокс ситуации заключается в том, что перемены, происходящие в медицинской сфере, Минздравом и людьми оцениваются по-разному, отметил глава исследовательского центра.
Валерий Фёдоров: «Есть консенсус по двум точкам. Первое — это, конечно, система здравоохранения. Идет реформа, идет долго, и вот мнения об ее успешности расходятся. Если сам Минздрав полагает, что мы идем в правильном направлении, то мы, базируясь на данных социологических опросов, видим, что с каждым годом оценка населения того, как работает система здравоохранения, насколько качественно, насколько эффективно и насколько доступны медицинские услуги для граждан, падает».
Глава ВЦИОМ отметил, что это парадоксальная ситуация и задачей нового правительства должно стать разрешение этого парадокса.
Валерий Фёдоров: «Потому что реформы должны быть в интересах людей, а не в интересах экономистов или тех, кто бюджет сводит или даже работает в этой сфере, при всем уважении к медикам».
Вторая точка соприкосновения, по словам Фёдорова, — это доходы населения, которые уже несколько лет не росли. И сигнал снизу, судя по социологическим опросам, таков: «люди хотят, чтобы им платили больше даже за ту работу, которую они делают уже сейчас».
Одна из ключевых задач президента в ходе нового шестилетнего срока, уверен Фёдоров, подготовить новую команду управленцев, которым можно было бы передать страну в 2024 году.
Валерий Фёдоров: «Есть условные лидеры и антилидеры. Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова — напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения, затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного государственных средств. Она известна, она понятна, и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан. Антилидер тоже есть. Это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных».
Фёдоров также напомнил, что двумя самыми авторитетными и популярными членами правительства остаются Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
По словам Фёдорова, по ряду обстоятельств новому правительству придется работать в весьма стесненных условиях: это и необходимость оправдать ожидания граждан, которые надеются на перемены к лучшему, и необходимость осуществлять болезненные шаги вроде подъема планки пенсионного возраста.
Из амбициозных задач, поставленных президентом, интересы государства и общества совпадают, по данным главы ВЦИОМ, как минимум по двум направлениям: здравоохранение и улучшение уровня жизни граждан. Но парадокс ситуации заключается в том, что перемены, происходящие в медицинской сфере, Минздравом и людьми оцениваются по-разному, отметил глава исследовательского центра.
Валерий Фёдоров: «Есть консенсус по двум точкам. Первое — это, конечно, система здравоохранения. Идет реформа, идет долго, и вот мнения об ее успешности расходятся. Если сам Минздрав полагает, что мы идем в правильном направлении, то мы, базируясь на данных социологических опросов, видим, что с каждым годом оценка населения того, как работает система здравоохранения, насколько качественно, насколько эффективно и насколько доступны медицинские услуги для граждан, падает».
Глава ВЦИОМ отметил, что это парадоксальная ситуация и задачей нового правительства должно стать разрешение этого парадокса.
Валерий Фёдоров: «Потому что реформы должны быть в интересах людей, а не в интересах экономистов или тех, кто бюджет сводит или даже работает в этой сфере, при всем уважении к медикам».
Вторая точка соприкосновения, по словам Фёдорова, — это доходы населения, которые уже несколько лет не росли. И сигнал снизу, судя по социологическим опросам, таков: «люди хотят, чтобы им платили больше даже за ту работу, которую они делают уже сейчас».
Одна из ключевых задач президента в ходе нового шестилетнего срока, уверен Фёдоров, подготовить новую команду управленцев, которым можно было бы передать страну в 2024 году.
Валерий Фёдоров: «Есть условные лидеры и антилидеры. Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова — напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения, затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного государственных средств. Она известна, она понятна, и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан. Антилидер тоже есть. Это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных».
Фёдоров также напомнил, что двумя самыми авторитетными и популярными членами правительства остаются Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
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