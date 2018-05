Трамп засомневался по поводу встречи с Ким Чен Ыном и обратился к советникам

смотреть «Политический спектакль»: эксперты объяснили вероятность срыва встречи Трампа и Ким Чен Ына

Как сообщает электронная версия газеты The New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, глава Белого дома беспокоится, что запланированные в следующем месяце переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапуре могут обернуться «политическим конфузом». По данным издания, американский лидер одновременно был удивлен и раздражен тем, что представители КНДР пошли на попятную и допустили мысли об отказе от саммита с США.The New York Times пишет, что в четверг и пятницу Трамп постоянно обращался к советникам с вопросами о том, насколько целесообразно в нынешних условиях проводить встречу с северокорейским лидером. Также известно, что в субботу президент США звонил южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину и спрашивал, почему последние заявления Пхеньяна противоречат прежним.Как сообщается, помощники Трампа озабочены тем, что глава Белого дома однозначно дал понять, что искренне хочет провести саммит с КНДР, а Ким Чен Ын может воспользоваться этой ситуацией и выступить с заверениями, которые со временем могут быть нарушены.Также опасения вызывает решение Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном . Как отмечает издание, назвать консультации с Пхеньяном успешными вряд ли будет возможно, если по итогам встречи Вашингтон не добьется таких же существенных результатов, каких в ходе переговоров по ядерной программе Тегерана добился предыдущий глава Белого дома Барак Обама.Как подчеркивают авторы публикации в The New York Times, очевидных свидетельств того, что Трамп намерен отказаться от переговоров с Пхеньяном, в данный момент нет Ранее стало известно, что встреча американского лидера с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Первый заместитель главы северокорейского МИД Ким Ге Гван 16 мая заявил, что Пхеньян может не согласиться на участие в саммите с США, если Америка продолжит настаивать на денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке. За день до этого в связи с началом американо-южнокорейских военно-воздушных учений Max Thunder власти КНДР отменили переговоры на высоком уровне с Сеулом.