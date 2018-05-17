Трамп не подтвердил сообщения об отмене переговоров с Ким Чен Ыном

Администрация президента США не получала от КНДР уведомлений о возможной отмене переговоров лидеров двух стран.
США и КНДР продолжают подготовку к двустороннему саммиту, заявил Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Вашингтон не получал от Пхеньяна никаких сообщений о возможной отмене саммита, передает РИА Новости слова американского президента.
Дональд Трамп, президент США: «Наши люди работают с ними прямо сейчас по организации встречи. Так что ситуация отличается от того, что вы читаете в СМИ. Посмотрим, что произойдет. Мы работаем с ними. Возможно, у нас будет встреча, а может, нет. Если она состоится, это будет очень интересно».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Пхеньян пригрозил отменить переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, если США и Южная Корея продолжат совместные военные учения. Сообщалось также, что КНДР отменила переговоры на высоком уровне с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая. В Госдепе информацию о возможной отмене встречи Трампа и Кима также не подтвердили.
Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре. Перед тем, как была объявлена, в Пхеньяне побывал госсекретарь США Майкл Помпео, который провел переговоры с Ким Чен Ыном и возвратился на родину с тремя освобожденными властями КНДР американцами.
Ранее сообщалось, что Северная Корея начала демонтаж сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери. На конец мая анонсирована публичная церемония закрытия полигона, на которую, будут допущены журналисты из России, США, Южной Кореи, КНР и Великобритании.
Дональд Трамп, президент США: «Наши люди работают с ними прямо сейчас по организации встречи. Так что ситуация отличается от того, что вы читаете в СМИ. Посмотрим, что произойдет. Мы работаем с ними. Возможно, у нас будет встреча, а может, нет. Если она состоится, это будет очень интересно».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Пхеньян пригрозил отменить переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, если США и Южная Корея продолжат совместные военные учения. Сообщалось также, что КНДР отменила переговоры на высоком уровне с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая. В Госдепе информацию о возможной отмене встречи Трампа и Кима также не подтвердили.
Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре. Перед тем, как была объявлена, в Пхеньяне побывал госсекретарь США Майкл Помпео, который провел переговоры с Ким Чен Ыном и возвратился на родину с тремя освобожденными властями КНДР американцами.
Ранее сообщалось, что Северная Корея начала демонтаж сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери. На конец мая анонсирована публичная церемония закрытия полигона, на которую, будут допущены журналисты из России, США, Южной Кореи, КНР и Великобритании.
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