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    Пассажиры рейса, задержанного из-за отказавшего двигателя, вылетели из Пулково

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    • Фото: sledcom.ru
    Пассажиры рейса, задержанного <nobr>из-за</nobr> отказавшего двигателя, вылетели из Пулково

    Пассажиры рейса, задержанного из-за отказавшего двигателя, вылетели из Пулково

    Пассажиры рейса, задержанного <nobr>из-за</nobr> отказавшего двигателя, вылетели из Пулково
  • Фото: sledcom.ru

    • Рейс Петербург — Москва — Мирный, который должен был отправиться в 13:35, вылетел с задержкой в почти шесть часов.

    Пассажиры рейса, следовавшего через Москву в город Мирный, вылетели из петербургского аэропорта в 19:27. Задержка составила почти шесть часов, передает ТАСС.

    Пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы»: «Самолет вылетел, как указано на табло, в 19:27 мск».

    Рейс авиакомпании «Алроса» должен был отправиться еще днем, но во время взлета у самолета отказал один из двигателей. Командир прервал разгон и вернул воздушное судно на стоянку. На борту находились 156 пассажиров. На место прибыли следователи и криминалисты, чтобы установить все детали и причины случившегося.

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