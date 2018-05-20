Пассажиры рейса, задержанного из-за отказавшего двигателя, вылетели из Пулково

Рейс Петербург — Москва — Мирный, который должен был отправиться в 13:35, вылетел с задержкой в почти шесть часов.
Пассажиры рейса, следовавшего через Москву в город Мирный, вылетели из петербургского аэропорта в 19:27. Задержка составила почти шесть часов, передает ТАСС.
Пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы»: «Самолет вылетел, как указано на табло, в 19:27 мск».
Рейс авиакомпании «Алроса» должен был отправиться еще днем, но во время взлета у самолета отказал один из двигателей. Командир прервал разгон и вернул воздушное судно на стоянку. На борту находились 156 пассажиров. На место прибыли следователи и криминалисты, чтобы установить все детали и причины случившегося.
Пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы»: «Самолет вылетел, как указано на табло, в 19:27 мск».
Рейс авиакомпании «Алроса» должен был отправиться еще днем, но во время взлета у самолета отказал один из двигателей. Командир прервал разгон и вернул воздушное судно на стоянку. На борту находились 156 пассажиров. На место прибыли следователи и криминалисты, чтобы установить все детали и причины случившегося.
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