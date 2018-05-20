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    В Пулково у самолета с 156 пассажирами отказал двигатель во время взлета

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    • Фото: sledcom.ru
    В Пулково у самолета с 156 пассажирами отказал двигатель во время взлета

    В Пулково у самолета с 156 пассажирами отказал двигатель во время взлета

    В Пулково у самолета с 156 пассажирами отказал двигатель во время взлета
  • Фото: sledcom.ru

    • Экипаж самолета, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга через Москву в город Мирный, отменил вылет.

    Лайнер авиакомпании «Алроса», на борту которого находились 156 пассажиров, остановился во время разгона по взлетно-посадочной полосе и вернулся на стоянку. На место происшествия отправилась группа следователей и криминалистов, передает ТАСС.

    Пресс-служба Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК: «Одна из версий остановки судна — неисправность двигателя».

    Эту версию подтвердила управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы». Как сообщается, инцидент произошел при взлете в 13:35 — во время разгона отказал один из двигателей.

    Пассажиров высадили из самолета. Они отправятся по маршруту позже. Согласно табло вылета аэропорта Пулково, рейс задержан до 18:50.

    Следователи устанавливают причины случившегося. В СК отметили, что «этому случаю будет дана правовая оценка».

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