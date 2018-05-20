В ДНР обвинили Киев в переброске запрещенного вооружения в Донбасс

Украинские силовики перебросили в Донбасс артиллерийские системы, которые запрещены минскими соглашениями. Об этом заявил заместитель руководителя оперативного командования провозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Басурин со ссылкой на местных жителей рассказал, что эшелон с техникой прибыл на станцию Константиновка. В общей сложности украинские военные получили 12 противотанковых пушек «Рапира», а также более двух десятков автомобилей.
Техника направлена в населенный пункт Лозоватское, расположенный в 20 километрах от линии соприкосновения. Представители ДНР уже потребовали от мониторинговой миссии ОБСЕ расследовать размещение запрещенных вооружений, передает РИА Новости.
Отвод тяжелых вооружений является одним из пунктов минский соглашений, разработанных руководителями Германии, Франции, Украины и России для урегулирования военного конфликта в Донбассе. В пятницу Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе встречи подтвердили, что альтернативы минским соглашениям в данный момент не существует.
Техника направлена в населенный пункт Лозоватское, расположенный в 20 километрах от линии соприкосновения. Представители ДНР уже потребовали от мониторинговой миссии ОБСЕ расследовать размещение запрещенных вооружений, передает РИА Новости.
Отвод тяжелых вооружений является одним из пунктов минский соглашений, разработанных руководителями Германии, Франции, Украины и России для урегулирования военного конфликта в Донбассе. В пятницу Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе встречи подтвердили, что альтернативы минским соглашениям в данный момент не существует.
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