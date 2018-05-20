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    В ДНР обвинили Киев в переброске запрещенного вооружения в Донбасс

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    В ДНР обвинили Киев в переброске запрещенного вооружения в Донбасс

    В ДНР обвинили Киев в переброске запрещенного вооружения в Донбасс

    Украинские силовики перебросили в Донбасс артиллерийские системы, которые запрещены минскими соглашениями. Об этом заявил заместитель руководителя оперативного командования провозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

    Басурин со ссылкой на местных жителей рассказал, что эшелон с техникой прибыл на станцию Константиновка. В общей сложности украинские военные получили 12 противотанковых пушек «Рапира», а также более двух десятков автомобилей.

    Техника направлена в населенный пункт Лозоватское, расположенный в 20 километрах от линии соприкосновения. Представители ДНР уже потребовали от мониторинговой миссии ОБСЕ расследовать размещение запрещенных вооружений, передает РИА Новости.

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    Отвод тяжелых вооружений является одним из пунктов минский соглашений, разработанных руководителями Германии, Франции, Украины и России для урегулирования военного конфликта в Донбассе. В пятницу Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе встречи подтвердили, что альтернативы минским соглашениям в данный момент не существует.

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