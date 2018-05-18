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    Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2», Украину, Иран и Сирию. Иран, газ, Германия, Сирия, Путин, Украина, Меркель, газопровод, ядерное оружие, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Меркель обсудили «Северный поток — 2», Украину, Иран и Сирию

    Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2», Украину, Иран и Сирию

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2», Украину, Иран и Сирию

    Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2», Украину, Иран и Сирию

    Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2», Украину, Иран и Сирию
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

      • Транзит газа через Украину будет продолжен и после запуска «Северного потока — 2», если это будет отвечать экономическим интересам сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

      Путин напомнил, что Россия всегда считала проект газопровода чисто экономическим, стараясь выводить его за рамки любых политических процессов. Он добавил, что запуск «Северного потока — 2» не предполагает приостановки транзита российского газа через Украину, передает ТАСС.

      Владимир Путин: «Поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности».

      Меркель со своей стороны в очередной раз напомнила, что роль Украины как транзитной страны должна сохраниться, сообщает «Интерфакс».

      Ангела Меркель: «Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе».

      Также лидеры обсудили ситуацию на востоке Украины. По их мнению, альтернативы минским соглашениям при решении кризиса сейчас не существует.

      Владимир Путин: «И мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках нормандского формата, содействовать результативной деятельности контактной группы в Минске».

      Он добавил, что дипведомствам двух стран поручено «еще раз предметно проработать тему учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе».

      Меркель со своей стороны упомянула о серьезных нарушениях режима прекращения огня минувшей ночью. Она добавила, что сторонам необходимо продолжать думать о миссии ООН в Донбассе.

      Ангела Меркель: «Министры иностранных дел должны здесь дальше работать, и это был бы хороший успех в плане стабилизации положения, для того чтобы проводились какие-то политические шаги».

      Также лидеры обсудили ситуацию с соглашением по иранской ядерной программе. Меркель констатировала, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) несовершенен, однако он лучше, чем ничего. Она добавила, что европейские страны ведут переговоры с Ираном, чтобы Тегеран остался в сделке по ядерной программе.

      Еще одной темой встречи стала ситуация в Сирии. По словам Путина, Россия и Германия будут вносить совместный вклад в процесс политического урегулирования и стабилизацию ситуации в республике, включая доставку гуманитарной помощи. Также российский лидер отметил стремление ФРГ участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры Сирии. При этом он подчеркнул, что любая помощь должна согласовываться с официальными сирийскими властями.

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