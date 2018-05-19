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    Трамп ошибся в написании имени жены, поздравляя ее с выпиской

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    • Фото: @realDonaldTrump / twitter.com
    Трамп ошибся в написании имени жены, поздравляя ее с выпиской

    Трамп ошибся в написании имени жены, поздравляя ее с выпиской

    Трамп ошибся в написании имени жены, поздравляя ее с выпиской
  • Фото: @realDonaldTrump / twitter.com

    • Президент США Дональд Трамп допустил опечатку при написании имени своей супруги Меланьи, когда сообщал в Twitter о ее возвращении из больницы в Белый дом после лечения.

    Дональд Трамп: «Прекрасно, что наша потрясающая первая леди вернулась обратно в Белый дом. Мелани чувствует себя правда хорошо и идет на поправку».

    При этом Трамп написал имя жены Melanie вместо Melania. Это не осталось незамеченным его подписчиками, и буквально через четыре минуты он был вынужден продублировать сообщение, устранив опечатку. Первую версию Трамп удалил.



    смотретьДональд Трамп слетал к жене в больницу и рассказал о ее самочувствии
    Дональд Трамп слетал к жене в больницу и рассказал о ее самочувствии
    Первая леди США ранее вернулась в Белый дом после недельного пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. В понедельник стало известно о том, что ей пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточнили, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.

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