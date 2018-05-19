Трамп ошибся в написании имени жены, поздравляя ее с выпиской

Президент США Дональд Трамп допустил опечатку при написании имени своей супруги Меланьи, когда сообщал в Twitter о ее возвращении из больницы в Белый дом после лечения.
Дональд Трамп: «Прекрасно, что наша потрясающая первая леди вернулась обратно в Белый дом. Мелани чувствует себя правда хорошо и идет на поправку».
При этом Трамп написал имя жены Melanie вместо Melania. Это не осталось незамеченным его подписчиками, и буквально через четыре минуты он был вынужден продублировать сообщение, устранив опечатку. Первую версию Трамп удалил.
Первая леди США ранее вернулась в Белый дом после недельного пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. В понедельник стало известно о том, что ей пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточнили, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.
При этом Трамп написал имя жены Melanie вместо Melania. Это не осталось незамеченным его подписчиками, и буквально через четыре минуты он был вынужден продублировать сообщение, устранив опечатку. Первую версию Трамп удалил.
Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2018 г.
Первая леди США ранее вернулась в Белый дом после недельного пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. В понедельник стало известно о том, что ей пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточнили, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.
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