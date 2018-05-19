Меланья Трамп вернулась в Белый дом после лечения

Первая леди США Меланья Трамп вернулась в Белый дом после прохождения лечения в Национальном
военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
Как сообщили представители супруги президента Дональда Трампа, «первая леди возвратилась к себе в Белый дом этим утром».
Представители Меланьи Трамп: «Она отдыхает в комфортных условиях и остается в приподнятом настроении».
Также представители первой леди выразили благодарность всем, кто поддерживал Трамп в период ее пребывания в больнице. Представители супруги американского президента за это время получили «тысячи звонков и электронных писем» с пожеланиями для нее.
Позже Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил радость по поводу того, что «потрясающая первая леди вернулась обратно в Белый дом». Он отметил, что Меланья чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех «за молитвы и наилучшие пожелания».
На днях стало известно, что Меланье Трамп пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточнили, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.
Представители Меланьи Трамп: «Она отдыхает в комфортных условиях и остается в приподнятом настроении».
Также представители первой леди выразили благодарность всем, кто поддерживал Трамп в период ее пребывания в больнице. Представители супруги американского президента за это время получили «тысячи звонков и электронных писем» с пожеланиями для нее.
Позже Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил радость по поводу того, что «потрясающая первая леди вернулась обратно в Белый дом». Он отметил, что Меланья чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех «за молитвы и наилучшие пожелания».
На днях стало известно, что Меланье Трамп пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточнили, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.
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