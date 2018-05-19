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    Меланья Трамп вернулась в Белый дом после лечения

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    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    Меланья Трамп вернулась в Белый дом после лечения

    Меланья Трамп вернулась в Белый дом после лечения

    Меланья Трамп вернулась в Белый дом после лечения
  • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

    • Первая леди США Меланья Трамп вернулась в Белый дом после прохождения лечения в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

    Как сообщили представители супруги президента Дональда Трампа, «первая леди возвратилась к себе в Белый дом этим утром».

    Представители Меланьи Трамп: «Она отдыхает в комфортных условиях и остается в приподнятом настроении».

    Также представители первой леди выразили благодарность всем, кто поддерживал Трамп в период ее пребывания в больнице. Представители супруги американского президента за это время получили «тысячи звонков и электронных писем» с пожеланиями для нее.

    Позже Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил радость по поводу того, что «потрясающая первая леди вернулась обратно в Белый дом». Он отметил, что Меланья чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех «за молитвы и наилучшие пожелания».

    смотретьДональд Трамп слетал к жене в больницу и рассказал о ее самочувствии
    Дональд Трамп слетал к жене в больницу и рассказал о ее самочувствии
    На днях стало известно, что Меланье Трамп пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточнили, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.

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