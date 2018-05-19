Источник сообщил о возможном пятом участнике нападения на церковь в Грозном

В нападении на церковь Архангела Михаила в Грозном могли участвовать пятеро боевиков, а не четыре, как сообщалось ранее.
Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфакс», что настоятель храма не признал в одном из убитых прихожанина.
Источник: «Настоятель церкви Архангела Михаила не признал в одном из убитых прихожанина, возможно, этот человек также является боевиком».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном в ходе спецоперации были уничтожены четверо боевиков, пытавшихся захватить заложников в церкви Архангела Михаила. По его словам, нападавшие действовали по приказу из одной из западных стран.
Источник в правоохранительных органах со своей стороны сообщал, что в ходе спецоперации погибли двое полицейских и один прихожанин. Боевики, по его словам, были вооружены бутылками с горючей смесью, обрезом, пистолетами, ножами и топориками.
Источник: «Настоятель церкви Архангела Михаила не признал в одном из убитых прихожанина, возможно, этот человек также является боевиком».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном в ходе спецоперации были уничтожены четверо боевиков, пытавшихся захватить заложников в церкви Архангела Михаила. По его словам, нападавшие действовали по приказу из одной из западных стран.
Источник в правоохранительных органах со своей стороны сообщал, что в ходе спецоперации погибли двое полицейских и один прихожанин. Боевики, по его словам, были вооружены бутылками с горючей смесью, обрезом, пистолетами, ножами и топориками.
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