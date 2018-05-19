В Грозном боевики попытались захватить церковь: есть жертвы

В Грозном уничтожены четверо боевиков, пытавшихся захватить заложников в церкви Архангела Михаила. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, боевики проникли в церковь и пытались захватить прихожан. Чтобы помешать им, была проведена оперативная спецоперация. Кадыров, по собственному признанию, лично ее контролировал.
В ходе спецоперации были уничтожены четверо нападавших, погиб полицейский, ранение получил один из прихожан, передает «Интерфакс».
Кадыров подчеркнул, что приказ боевики получили из одной из западных стран. Спецоперация по их ликвидации заняла несколько минут.
Рамзан Кадыров: «В настоящее время принимаются меры по установлению личностей уничтоженных боевиков, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов».
В то же время источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в ходе спецоперации погибли двое полицейских и прихожанин. Нападавшие, по данным источника, были вооружены 10 бутылками с горючей смесью, обрезом, пистолетами, ножами и топориками.
В ходе спецоперации были уничтожены четверо нападавших, погиб полицейский, ранение получил один из прихожан, передает «Интерфакс».
Кадыров подчеркнул, что приказ боевики получили из одной из западных стран. Спецоперация по их ликвидации заняла несколько минут.
Рамзан Кадыров: «В настоящее время принимаются меры по установлению личностей уничтоженных боевиков, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов».
В то же время источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в ходе спецоперации погибли двое полицейских и прихожанин. Нападавшие, по данным источника, были вооружены 10 бутылками с горючей смесью, обрезом, пистолетами, ножами и топориками.
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