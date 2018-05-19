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    «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»: в трех городах стартовал сбор денег на лечение Ромы из Белгорода. благотворительность, больницы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Чья-то жизнь — уже не мелочь!»: в трех городах стартовал сбор денег на лечение Ромы из Белгорода

    «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»: в трех городах стартовал сбор денег на лечение Ромы из Белгорода

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    <nobr>«Чья-то</nobr> жизнь — уже не мелочь!»: в трех городах стартовал сбор денег на лечение Ромы из Белгорода

    «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»: в трех городах стартовал сбор денег на лечение Ромы из Белгорода

    <nobr>«Чья-то</nobr> жизнь — уже не мелочь!»: в трех городах стартовал сбор денег на лечение Ромы из Белгорода

      Сразу в трех городах России — Москве, Петербурге и Саратове — открылся сбор денег на лечение Ромы Осяева из Белгорода.

      В столице России акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» проходит в эти выходные в саду «Эрмитаж». Пожертвовать скопившиеся в кошельке монеты можно сегодня и завтра с 12:30 до 16:30.

      Деньги пойдут на замену сустава. У Ромы Осяева — рак левой плечевой кости. Раздвижной протез стоит более 1 млн рублей.

      Помощь нужна и 10-летнему Егору из Подмосковья. Те препараты, что есть в России, оказались бессильны против рака крови. Егору нашли донора костного мозга, но перед операцией надо добиться ремиссии.

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