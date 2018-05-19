Десятилетнему Егору срочно нужны средства на курс лечения перед пересадкой костного мозга

У 10-летнего Егора из Подмосковья рак крови. Он уже прошел несколько курсов химиотерапии, но нужного результата они так и не дали. Более того, начались осложнения. Спасти жизнь ребенку может зарубежный препарат. Стоимость одного курса — более 3 млн рублей.

У Егора острый лимфобластный лейкоз. После нескольких курсов химиотерапии врачи увидели, что мальчику она не помогает, да еще и начались осложнения. Теперь нужен зарубежный препарат Блинцито — с минимальной токсичностью и максимальным эффектом. Но в перечень жизненно необходимых лекарств в России он не входит, и сейчас в больнице его просто нет.



Вероника Фоминых, врач-гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва: «Прекрасное лекарство, оно реально поможет многим, оно необходимо, просто в этой ситуации что-то другое будет гораздо тяжелее, хуже и может просто быть неэффективным. И его нет. То есть его можно получить, только заплатив большую денежку. Обидно».



На один курс лечения необходимо больше 3 миллионов рублей. И время поджимает — нужно делать пересадку костного мозга. Донор уже найден, но перед операцией важно добиться ремиссии. Врачи дают хорошие прогнозы.



Чтобы помочь Егору, отправьте любую сумму цифрами в СМС на номер 6162.