Квартирный вопрос <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос 0+
Онлайн на сайте
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    •  
    Десятилетнему Егору срочно нужны средства на курс лечения перед пересадкой костного мозга. SOS, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятилетнему Егору срочно нужны средства на курс лечения перед пересадкой костного мозга

    Десятилетнему Егору срочно нужны средства на курс лечения перед пересадкой костного мозга

    1 комментарий
    Десятилетнему Егору срочно нужны средства на курс лечения перед пересадкой костного мозга

    Десятилетнему Егору срочно нужны средства на курс лечения перед пересадкой костного мозга

    Десятилетнему Егору срочно нужны средства на курс лечения перед пересадкой костного мозга

      У 10-летнего Егора из Подмосковья рак крови. Он уже прошел несколько курсов химиотерапии, но нужного результата они так и не дали. Более того, начались осложнения. Спасти жизнь ребенку может зарубежный препарат. Стоимость одного курса — более 3 млн рублей.

      У Егора острый лимфобластный лейкоз. После нескольких курсов химиотерапии врачи увидели, что мальчику она не помогает, да еще и начались осложнения. Теперь нужен зарубежный препарат Блинцито — с минимальной токсичностью и максимальным эффектом. Но в перечень жизненно необходимых лекарств в России он не входит, и сейчас в больнице его просто нет.

      Вероника Фоминых, врач-гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва: «Прекрасное лекарство, оно реально поможет многим, оно необходимо, просто в этой ситуации что-то другое будет гораздо тяжелее, хуже и может просто быть неэффективным. И его нет. То есть его можно получить, только заплатив большую денежку. Обидно».

      На один курс лечения необходимо больше 3 миллионов рублей. И время поджимает — нужно делать пересадку костного мозга. Донор уже найден, но перед операцией важно добиться ремиссии. Врачи дают хорошие прогнозы.

      Чтобы помочь Егору, отправьте любую сумму цифрами в СМС на номер 6162.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru