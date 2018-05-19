«Покаянный овощ»: вред, польза и целебные свойства редьки

Редька — один из традиционных для России овощей. Мы думаем, что она исконно наша, но оказывается, что во Франции, например, ее знают еще дольше, чем в России, и делают из нее порой самые неожиданные вещи.

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Дни наибольшей славы редьки во Франции уже позади, а первые упоминания о ней относятся к IX веку. Победил редис — прямой родственник редьки. В продаже он круглый год, а его вкус куда мягче. Именно острота, чрезмерная и неприятная для большинства людей, — главная проблема редьки. Когда-то способность есть этот корнеплод считалась даже признаком особой мужественности. Но вообще популярность редька в свое время приобрела не от хорошей жизни.



В России редьку даже называли «покаянным овощем». Во время Великого поста она становилась едва ли не основным продуктом на бедном крестьянском столе. Особенно в ту эпоху, когда в наших землях еще не появилась картошка.



Радовало это, конечно, не всех, и здоровья прибавляло не всегда. Навязчивая острота вызвана обилием в редьке, особенно в черной — самой «злой», горчичных масел. В небольших дозах эти вещества небесполезны — могут бороться с простудой и активизируют выработку ферментов, помогая лучше переваривать тяжелую, жирную пищу. Не зря ломтики свежей редьки подают в качестве закуски к плову в Узбекистане, а в Армении их ставят на стол к хашу, крепкому бульону. Но там применяют главным образом азиатскую, зеленую редьку — в ней меньше горчичных масел. Большей деликатностью отличается и другой родственный корнеплод — дайкон. А с черной редькой надо быть осторожнее тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом — уж очень велико раздражающее действие.



И кардиологи предупреждают: злоупотребление редькой, особенно черной, может негативно отразиться на работе сердца. Поэтому безопаснее всего ограничиваться небольшими дозами и выбирать менее острые разновидности.



А еще стоит всмотреться в ботву. Как недавно выяснили ученые из Университета медицинских наук Кришны в Индии, редечные листья содержат массу антиоксидантов, замедляющих старение. Количество этих веществ в надземной части оказалось сравнимо с зеленым чаем.



Что касается корешков, то в них тоже много достоинств: например, большое количество витамина С и полезного для сердца калия, а также вещество сульфорафан, которое обладает противовоспалительным действием и даже способствует профилактике рака.



Традиционное отечественное снадобье — редьку с медом — иногда применяют и терапевты. Это бывает эффективно против кашля. Сердцевину корнеплода вычищают, заливают медом и дают настояться, чтобы выделился сок. Как объясняют специалисты, редька обладает свойством улучшать секрецию бронхиальных желез. Но использовать ее, конечно, надо только по согласованию с врачом и не вместо лекарств, а в дополнение к ним.



Подробности и интересные рецепты блюд с редькой — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».