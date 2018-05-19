Цесарка, перепелка, гусь: полезная альтернатива куриному мясу

Курица, а особенно ее нежирная грудка — один из тех продуктов, которые очень ценят поклонники здорового питания. Белок плюс масса другой пользы. Но постоянно есть одну только курицу сложно, поэтому программа «Еда живая и мертвая» подобрала 5 интересных птичьих альтернатив.
1. Индейка
Мода на индейку пришла к нам из США. Только во время Дня благодарения американцы съедают 46 миллионов этих птичек. Диетологи одобряют: такое мясо во многом лучше куриного.
Марина Аплетаева, врач-диетолог: «В индейке самое высокое содержание белка: 26 граммов на 100 граммов продукта. Самое хорошее содержание, самое высокое содержание магния, необходимого для мышечной системы. Есть фосфор, который укрепляет костную систему, и достаточное количество витамина A».
А аминокислотный состав у индюшатины такой, что позволяет организму легче ее усваивать. Впрочем, от тяжести это мясо избавит не только живот, но и кошелек: цены на тушку в Москве стартуют от 350 рублей за килограмм, тогда как курица обойдется всего в 90.
2. Цесарка
Цесарку на столах россиян встретишь нечасто. Эту птичку в России сначала разводили только для украшения, но позже оценили и вкус. Ничего выдающегося с диетологической точки зрения здесь нет.
Марина Аплетаева, врач-диетолог: «Количество белка в цесарке примерно такое же, как и в курице: от 22 до 24 граммов на 100 граммов продукта. Есть витамин A, небольшое количество, меньше, чем у других представителей семейства птичьих. Но, тем не менее, витамин A присутствует. Хорошее содержание витаминов группы B. Есть фолиевая кислота — это витамин B9, необходимый для высокого уровня гемоглобина».
Цесарка еще и очень дорогая — в Москве за килограмм придется выложить от 500 рублей.
3. Перепелка
До 60-х годов перепелку добывали исключительно на охоте, а потом одомашнили и стали продавать в магазинах. Маленькая птичка пришлась многим по вкусу. И докторам она тоже нравится.
Марина Аплетаева, врач-диетолог: «В перепелочке хорошее содержание белка: 20–22 грамма на 100 граммов продукта. Низкое содержание жиров. Но при этом в перепелке содержится большое количество гемового железа. Это прекрасная альтернатива для тех людей, кто отказывается от говядины».
В столице цены на перепелку начинаются от 520 рублей за килограмм.
4. Утка
Высоким содержанием железа — его выдает красноватый оттенок мяса — может похвастаться и другая птица — утка. Белка в ней даже больше, чем в перепелке, но мясо, увы, гораздо более жирное. Тем, кто боится перебрать калорий, диетологи рекомендуют избегать утиной кожи — именно в ней и под ней сосредоточен весь жир.
Марина Аплетаева, врач-диетолог: «В утке содержится большое количество витамина A: 50 микрограммов. Это почти половина рекомендуемой суточной нормы».
Цена хоть и ниже, чем у некоторых других птиц из этой пятерки, но тоже кусается: в Москве — от 290 рублей за килограмм, если покупать тушку. Впрочем, утиных фанатов это не останавливает.
5. Гусь
Есть его каждый день не надо, мясо уж больно жирное, не говоря уже о том, что дорогое — от 400 рублей за кило. Но есть и достоинства.
Марина Аплетаева: «В гусе хорошее содержание белка: от 22 до 24 граммов на 100 граммов продукта. Много фосфора, по сравнению с другими представителями этой группы, с другими птицами. Поэтому я рекомендую гуся включать в детский рацион, может быть, даже чаще, чем взрослого человека».
Подробности и интересные рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Мода на индейку пришла к нам из США. Только во время Дня благодарения американцы съедают 46 миллионов этих птичек. Диетологи одобряют: такое мясо во многом лучше куриного.
Марина Аплетаева, врач-диетолог: «В индейке самое высокое содержание белка: 26 граммов на 100 граммов продукта. Самое хорошее содержание, самое высокое содержание магния, необходимого для мышечной системы. Есть фосфор, который укрепляет костную систему, и достаточное количество витамина A».
А аминокислотный состав у индюшатины такой, что позволяет организму легче ее усваивать. Впрочем, от тяжести это мясо избавит не только живот, но и кошелек: цены на тушку в Москве стартуют от 350 рублей за килограмм, тогда как курица обойдется всего в 90.
2. Цесарка
Цесарку на столах россиян встретишь нечасто. Эту птичку в России сначала разводили только для украшения, но позже оценили и вкус. Ничего выдающегося с диетологической точки зрения здесь нет.
Марина Аплетаева, врач-диетолог: «Количество белка в цесарке примерно такое же, как и в курице: от 22 до 24 граммов на 100 граммов продукта. Есть витамин A, небольшое количество, меньше, чем у других представителей семейства птичьих. Но, тем не менее, витамин A присутствует. Хорошее содержание витаминов группы B. Есть фолиевая кислота — это витамин B9, необходимый для высокого уровня гемоглобина».
Цесарка еще и очень дорогая — в Москве за килограмм придется выложить от 500 рублей.
3. Перепелка
До 60-х годов перепелку добывали исключительно на охоте, а потом одомашнили и стали продавать в магазинах. Маленькая птичка пришлась многим по вкусу. И докторам она тоже нравится.
Марина Аплетаева, врач-диетолог: «В перепелочке хорошее содержание белка: 20–22 грамма на 100 граммов продукта. Низкое содержание жиров. Но при этом в перепелке содержится большое количество гемового железа. Это прекрасная альтернатива для тех людей, кто отказывается от говядины».
В столице цены на перепелку начинаются от 520 рублей за килограмм.
4. Утка
Высоким содержанием железа — его выдает красноватый оттенок мяса — может похвастаться и другая птица — утка. Белка в ней даже больше, чем в перепелке, но мясо, увы, гораздо более жирное. Тем, кто боится перебрать калорий, диетологи рекомендуют избегать утиной кожи — именно в ней и под ней сосредоточен весь жир.
Марина Аплетаева, врач-диетолог: «В утке содержится большое количество витамина A: 50 микрограммов. Это почти половина рекомендуемой суточной нормы».
Цена хоть и ниже, чем у некоторых других птиц из этой пятерки, но тоже кусается: в Москве — от 290 рублей за килограмм, если покупать тушку. Впрочем, утиных фанатов это не останавливает.
5. Гусь
Есть его каждый день не надо, мясо уж больно жирное, не говоря уже о том, что дорогое — от 400 рублей за кило. Но есть и достоинства.
Марина Аплетаева: «В гусе хорошее содержание белка: от 22 до 24 граммов на 100 граммов продукта. Много фосфора, по сравнению с другими представителями этой группы, с другими птицами. Поэтому я рекомендую гуся включать в детский рацион, может быть, даже чаще, чем взрослого человека».
Подробности и интересные рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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