Шелуха от семечек и аппендицит: правда и мифы

Зритель НТВ Семён Салихов из Челябинска интересуется, правда ли шелуха от подсолнечных семечек вызывает аппендицит или это миф. Отвечает программа «Еда живая и мертвая».

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Многие считают, что червеобразный отросток слепой кишки — аппендикс — орган не только бесполезный, но и вредный: в нем могут скапливаться непереваренные остатки пищи — например, косточки, семечки или шелуха. Так ли это, решили выяснить медики одной из турецких больниц. Они исследовали почти 2000 удаленных отростков и только в одном обнаружили фруктовые семечки, еще в семи — непереваренные остатки пищи. Ничего похожего на шелуху не было. Так что привычка грызть семечки к аппендициту не ведет. Даже наоборот, ученые полагают, что регулярное употребление растительной клетчатки, в том числе семечек, уменьшает вероятность развития этого заболевания, потому что улучшает моторику. Опасность в семечках может представлять разве что грязь.



Анжела Шакирова, врач-терапевт: «Инфицирование может вызвать приступ аппендицита. И есть такие инфекции, как сальмонеллез, иерсиниоз, на определенные сутки могут давать классический приступ аппендицита».



Кстати, по последним данным, червеобразный отросток играет важную роль в иммунной защите организма — более того, он может являться настоящим «домом» для так называемых хороших бактерий кишечника. Так что это вовсе не бесполезный орган.