Жирные, сладкие, вкусные: как пончики влияют на здоровье

Все, что жарится во фритюре, обладает
какой-то особой, необыкновенной способностью вызывать аппетит. Например, пончики. Вот свежая статистика от одной из сетей, торгующих пончиками в придорожных кафе на подмосковных трассах: за год продано 400 тонн популярного продукта.
Опасность пончиков, кстати, кроется не только в калорийности. Американские ученые из Онкоцентра Фреда Хатчинсона выяснили, что у мужчин, которые ели что-либо, приготовленное во фритюре хотя бы раз в неделю, на треть увеличивался риск развития рака простаты. Возможно, из-за канцерогенов, которые появляются при окислении масла. А еще готовка при высоких температурах приводит к образованию трансжиров. Доказано, что они активно повреждают сосуды, приближая атеросклероз, инфаркт и инсульт.
Программа «Еда живая и мертвая» решила выяснить, сколько именно трансжиров содержится в пончиках, и отправила в лабораторию образцы в упаковке из гипермаркета, традиционные из российского общепита и американскую версию из сетевого кафе. Нарушений по трансжирам специалисты не обнаружили — значит, с маслом в обследованных точках все в порядке. При этом, конечно, передозировка калорий и сахара никуда не делась. Ждать от пончиков хоть какой-то пользы для здоровья бессмысленно.
А диетолог по просьбе программы «Еда живая и мертвая» посчитал, сколько каждого из десертов нужно съесть, например, среднестатистической женщине, чтобы достичь своего лимита — рекомендованных в день максимум 1500 килокалорий. Результат — в сюжете.
Программа «Еда живая и мертвая» решила выяснить, сколько именно трансжиров содержится в пончиках, и отправила в лабораторию образцы в упаковке из гипермаркета, традиционные из российского общепита и американскую версию из сетевого кафе. Нарушений по трансжирам специалисты не обнаружили — значит, с маслом в обследованных точках все в порядке. При этом, конечно, передозировка калорий и сахара никуда не делась. Ждать от пончиков хоть какой-то пользы для здоровья бессмысленно.
А диетолог по просьбе программы «Еда живая и мертвая» посчитал, сколько каждого из десертов нужно съесть, например, среднестатистической женщине, чтобы достичь своего лимита — рекомендованных в день максимум 1500 килокалорий. Результат — в сюжете.
Комментарии