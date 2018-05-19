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    Во Внуково благополучно приземлился лайнер с отказавшим двигателем

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    Во Внуково благополучно приземлился лайнер с отказавшим двигателем

    Во Внуково благополучно приземлился лайнер с отказавшим двигателем

    Boeing 737, летевший из Москвы в Астрахань, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково из-за проблем с двигателем.

    Никто из 170 пассажиров и членов экипажа лайнера авиакомпании «Победа» не пострадал, сообщил источник «Интерфакса».

    Источник: «Самолет Boeing 737 вернулся на аэродром вылета, во Внуково, и приземлился на одном работающем двигателе».

    Представитель перевозчика подтвердил информацию о посадке, добавив, что отказ двигателя в воздухе произошел впервые за все время полетов «Победы». Также в авиакомпании сообщили, что для пассажиров рейса Москва — Астрахань готовят резервный борт, сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, отказ двигателя вынудил командира пассажирского лайнера «Победы» развернуть самолет и вернуться во Внуково. Лайнер выполнял рейс Москва — Астрахань. Однако в районе Воронежа в воздухе у Boeing 737 отказал правый двигатель и командир решил вернуться в Москву.

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