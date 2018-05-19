Отказ двигателя вынудил экипаж пассажирского лайнера «Победы» развернуть Boeing и вернуться во Внуково.
Эту информацию в интервью РИА Новости подтвердил представитель перевозчика.
Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что в аэропорту Внуково готовятся к экстренной посадке самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Астрахань.
Источник: «В районе Воронежа в воздухе у Boeing 737 отказал правый двигатель и командир решил вернуться во Внуково. Все наземные и экстренные службы готовы принять лайнер с аварийным двигателем».
Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что в аэропорту Внуково готовятся к экстренной посадке самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Астрахань.
Источник: «В районе Воронежа в воздухе у Boeing 737 отказал правый двигатель и командир решил вернуться во Внуково. Все наземные и экстренные службы готовы принять лайнер с аварийным двигателем».
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