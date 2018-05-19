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    Самолет Москва — Астрахань возвращается во Внуково из-за отказа двигателя

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Самолет Москва — Астрахань возвращается во Внуково <nobr>из-за</nobr> отказа двигателя

    Самолет Москва — Астрахань возвращается во Внуково из-за отказа двигателя

    Самолет Москва — Астрахань возвращается во Внуково <nobr>из-за</nobr> отказа двигателя
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Отказ двигателя вынудил экипаж пассажирского лайнера «Победы» развернуть Boeing и вернуться во Внуково.

    Эту информацию в интервью РИА Новости подтвердил представитель перевозчика.

    Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что в аэропорту Внуково готовятся к экстренной посадке самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Астрахань.

    Источник: «В районе Воронежа в воздухе у Boeing 737 отказал правый двигатель и командир решил вернуться во Внуково. Все наземные и экстренные службы готовы принять лайнер с аварийным двигателем».

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