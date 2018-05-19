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    Телеканал НТВ получил две награды за лучшие социальные проекты. НТВ, благотворительность, дети и подростки, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТелеканал НТВ получил две награды за лучшие социальные проекты

    Телеканал НТВ получил две награды за лучшие социальные проекты

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    Телеканал НТВ получил две награды за лучшие социальные проекты

    Телеканал НТВ получил две награды за лучшие социальные проекты

    Телеканал НТВ получил две награды за лучшие социальные проекты

      Благотворительные сюжеты программы «Сегодня» на НТВ о детях, которым нужна помощь, отметили на форуме «Лучшие социальные проекты России». Там наградили компании, которые активно продвигают идеи, ведущие к позитивным изменениям в жизни общества.

      Телеканал НТВ — а именно информационную программу «Сегодня» — отметили в категории «Социально ответственные СМИ». Награду получила Инна Осипова.

      Инна Осипова, корреспондент НТВ: «Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить благотворительные фонды, с которыми мы работаем. Их очень много, и это действительно тяжелая работа, непростая, душевно непростая. Сложно бывает смотреть на детей, которые борются за свою жизнь, за свое здоровье. Они такие маленькие, но уже такие взрослые, такие сильные, они уже герои. И хотелось бы поблагодарить наших зрителей. Без них мы бы не смогли помогать этим детям. За прошлый год телеканал НТВ и наша программа с помощью наших зрителей собрали 270 миллионов рублей».

      Еще одна статуэтка досталась команде проекта «Ты супер! Танцы». Шоу отметили в категории «Поддержка одаренных детей и молодежи».

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