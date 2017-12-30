Зрители НТВ за год пожертвовали более 270 млн рублей на помощь детям

В 2017 году зрители НТВ пожертвовали больше 270 миллионов рублей на помощь детям, которые загадывали только одно желание — встретить Новый год здоровыми. И оно сбылось. Корреспондент НТВ Сергей Сыркин встретился с теми, кто хочет сказать спасибо.

Первых шагов своего ребенка Лилия Буралова ждала дольше других матерей — шесть лет. В борьбе за здоровье Саши Лилия взяла не один кредит. На очередную реабилитацию банки занять отказались. На ту самую, после которой мальчик пошел сам. Помогли зрители НТВ.



Еще девять месяцев назад Ева не слышала маму. Уши девочки не сформировались должным образом. Ева росла, кости черепа крепчали, слышать становилось тяжелее.



Юлия Воробьёва, мама Евы: «Нам открыли второй проход и сделали пластику ушка. Вы можете видеть это чудо. И это результат вашей доброты. Огромное спасибо всем за то, что вы помогаете. Это бесценно».



Семьям заболевших детей приходится вести счет и деньгам, которых не хватает на лечение, и времени, которое порой заканчивается быстрее денег. Нам, чтобы рассказать одну из таких историй в эфире, хватает двух с половиной минут. Вам — всего полчаса, чтобы собрать большую часть необходимой суммы.



Вашего добра оказалось так много, что удалось помочь и другим детям. Алёше Дудареву на пересадку костного мозга требовалось полтора миллиона рублей. Вы собрали шесть с половиной.



За 2017 год телеканал НТВ рассказал больше 80 историй, а его зрители пожертвовали 270 миллионов рублей и подарили надежду десяткам семей, превратив эти истории болезни в истории выздоровления. Бабушки, мамы, отцы, сами дети в эти дни передают свое спасибо зрителям НТВ, готовым прийти на помощь даже незнакомым людям, тем, кто в ней по-настоящему нуждается.



Подробности и истории спасенных детей — в сюжете.