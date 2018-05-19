Неизвестные открыли стрельбу на выпускном в американской школе

Один человек погиб, двое ранены при стрельбе на выпускном в школе в американской Джорджии.
Как сообщил местный телеканал WXIA-TV, стрельба произошла во время выпускной церемонии в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. По данным телеканала, трое пострадавших были доставлены в местные больницы, один из них скончался вскоре после госпитализации.
Тем временем телеканал 11alive сообщил, что стрельба произошла на парковке у школы. Отмечается, что погибла женщина, еще два человека были ранены. Телеканал также сообщает, что на месте происшествия находится большое количество полицейских автомобилей.
11alive: «Власти сообщают, что 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельными ранениями ноги, еще одна жертва — беременная женщина, предположительно, была избита во время происшествия, третья женщина в возрасте около 40 лет была убита тремя выстрелами».
Это уже второй случай стрельбы с человеческими жертвами в школах США в пятницу. Ранее при стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек, еще 10 были ранены. Нападавшим оказался 17-летний школьник Димитриос Пагуртзис.
Тем временем телеканал 11alive сообщил, что стрельба произошла на парковке у школы. Отмечается, что погибла женщина, еще два человека были ранены. Телеканал также сообщает, что на месте происшествия находится большое количество полицейских автомобилей.
11alive: «Власти сообщают, что 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельными ранениями ноги, еще одна жертва — беременная женщина, предположительно, была избита во время происшествия, третья женщина в возрасте около 40 лет была убита тремя выстрелами».
Это уже второй случай стрельбы с человеческими жертвами в школах США в пятницу. Ранее при стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек, еще 10 были ранены. Нападавшим оказался 17-летний школьник Димитриос Пагуртзис.
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