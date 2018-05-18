«Кортеж»: как создавался лимузин для президента. Эксклюзив НТВ

На НТВ состоялась премьера документального фильма «Кортеж» о создании лимузина для первых лиц государства. Зрители нашего телеканала получили возможность узнать детали создания автомобиля, которые еще недавно находилось под грифом «секретно».
Фильм «Кортеж» посвящен, пожалуй, самому засекреченному российскому автомобилю современности. Создателям фильма удалось побывать на заводах, где производят комплектующие, пообщаться с дизайнерами и инженерами, снять краш-тесты и ходовые испытания на полигоне.
В 2012 году правительство объявило о начале разработки серии машин для первых лиц государства. Теперь зрители НТВ увидели то, что все эти годы было скрыто не то что от глаз обывателей, но даже от коллег по автомобильному цеху.
Автомобиль «Кортеж» впервые был представлен 7 мая во время инаугурации Владимира Путина. Сам президент остался им доволен и предложил наладить массовое производство автомобилей этого проекта.
В 2012 году правительство объявило о начале разработки серии машин для первых лиц государства. Теперь зрители НТВ увидели то, что все эти годы было скрыто не то что от глаз обывателей, но даже от коллег по автомобильному цеху.
Автомобиль «Кортеж» впервые был представлен 7 мая во время инаугурации Владимира Путина. Сам президент остался им доволен и предложил наладить массовое производство автомобилей этого проекта.
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