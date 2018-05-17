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    Путин предложил наладить массовое производство автомобилей «Кортеж»

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    Путин предложил наладить массовое производство автомобилей «Кортеж»

    Путин предложил наладить массовое производство автомобилей «Кортеж»

    Путин предложил наладить массовое производство автомобилей «Кортеж»

    Президент РФ выступил за то, чтобы сделать автомобили из проекта «Кортеж» доступными массовому потребителю.

    Президент РФ Владимир Путин предложил наладить массовое производство автомобилей из проекта «Кортеж» и сделать их доступными для большинства россиян. Об этом президент сообщил во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает ТАСС.

    Владимир Путин, президент РФ: «Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство».

    Напомним, автомобили из проекта «Кортеж» планируется пустить в продажу с 2019 года. Ранее глава Минпомторга Денис Мантуров сообщал, что розничная стоимость автомобилей будет начинаться от 6 млн рублей, что примерно соответствует цене зарубежных автомобилей премиум-класса.

    Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. Машины собирают на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). В проекте четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. На лимузине из проекта президент России ехал на инаугурацию 7 мая.

    До недавних пор проект «Кортеж» был строго засекречен. Журналисты телеканала НТВ стали одними из первых посторонних, кому удалось побывать на производстве и узнать все о новых отечественных автомобилях. Смотрите документальный фильм «Кортеж» в пятницу, 18 мая, в 18:10 на НТВ.

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