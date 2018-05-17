Путин предложил наладить массовое производство автомобилей «Кортеж»

Президент РФ выступил за то, чтобы сделать автомобили из проекта «Кортеж» доступными массовому потребителю.
|
3460
Президент РФ Владимир Путин предложил наладить массовое производство автомобилей из проекта «Кортеж» и сделать их доступными для большинства россиян. Об этом президент сообщил во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство».
Напомним, автомобили из проекта «Кортеж» планируется пустить в продажу с 2019 года. Ранее глава Минпомторга Денис Мантуров сообщал, что розничная стоимость автомобилей будет начинаться от 6 млн рублей, что примерно соответствует цене зарубежных автомобилей премиум-класса.
Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. Машины собирают на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). В проекте четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. На лимузине из проекта президент России ехал на инаугурацию 7 мая.
До недавних пор проект «Кортеж» был строго засекречен. Журналисты телеканала НТВ стали одними из первых посторонних, кому удалось побывать на производстве и узнать все о новых отечественных автомобилях. Смотрите документальный фильм «Кортеж» в пятницу, 18 мая, в 18:10 на НТВ.
Владимир Путин, президент РФ: «Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство».
Напомним, автомобили из проекта «Кортеж» планируется пустить в продажу с 2019 года. Ранее глава Минпомторга Денис Мантуров сообщал, что розничная стоимость автомобилей будет начинаться от 6 млн рублей, что примерно соответствует цене зарубежных автомобилей премиум-класса.
Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. Машины собирают на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). В проекте четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. На лимузине из проекта президент России ехал на инаугурацию 7 мая.
До недавних пор проект «Кортеж» был строго засекречен. Журналисты телеканала НТВ стали одними из первых посторонних, кому удалось побывать на производстве и узнать все о новых отечественных автомобилях. Смотрите документальный фильм «Кортеж» в пятницу, 18 мая, в 18:10 на НТВ.
Комментарии