Десятки фанатов встретили в Москве вернувшихся с ЧМ российских хоккеистов

Российская сборная по хоккею вернулась в Москву из Дании после выступления на чемпионате мира по хоккею.
Как сообщает ТАСС, самолет хоккеистов прибыл в Шереметьево прямым рейсом из Копенгагена. В аэропорту их встретили около 50 болельщиков. В руках фанатов были российские флаги и плакат с надписью «Вы лучшие».
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Канады в матче ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу канадцев, победитель определился в овертайме. Российская команда выбыла из борьбы за медали на чемпионате мира впервые с 2013 года.
Анастасия Истомина, болельщица: «Обидно, конечно, оказаться без медалей впервые за такой большой срок, но это Канада. Мы приехали, чтобы поддержать ребят и показать, как мы их любим. Вне зависимости от результатов мы будем верить в ребят до конца».
Чемпионат мира, который проходит в датских Хернинге и Копенгагене, завершится 20 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Канады в матче ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу канадцев, победитель определился в овертайме. Российская команда выбыла из борьбы за медали на чемпионате мира впервые с 2013 года.
Анастасия Истомина, болельщица: «Обидно, конечно, оказаться без медалей впервые за такой большой срок, но это Канада. Мы приехали, чтобы поддержать ребят и показать, как мы их любим. Вне зависимости от результатов мы будем верить в ребят до конца».
Чемпионат мира, который проходит в датских Хернинге и Копенгагене, завершится 20 мая.
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