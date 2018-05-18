Трамп прокомментировал стрельбу в техасской школе

Президент США отреагировал на сообщения о стрельбе в школе в городе
Санта-Фе, штат Техас. По предварительным данным, жертвами нападения стали не менее восьми человек.
Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме в связи с трагедией в техасской школе. Он принес соболезнования родным жертв и заявил, что ситуация со стрельбой в общественных местах продолжается «слишком долго», передает ТАСС.
Дональд Трамп: «Мы внимательно отслеживаем ситуацию, федеральные власти координируют действия с представителями местных властей. Это продолжается в нашей стране слишком долго — слишком много лет, слишком много десятилетий. Мы скорбим в связи с ужасной гибелью людей».
Человек, который проник в школу и открыл стрельбу, задержан. По данным СМИ, перед стрельбой в здании сработала пожарная сигнализация. Возможно, таким образом стрелок пытался вывести всех учеников из классов, чтобы открыть по ним огонь в коридоре. По предварительным данным, нападавший — один из учащихся.
В школе рядом с общежитием были обнаружены подозрительные предметы — предположительно, это взрывные устройства. В администрации учебного учреждения завили, что полицейские занимаются их обезвреживанием.
Дональд Трамп критически относится к предложениям ввести запрет на свободную продажу оружия в США, несмотря на нередкие случаи стрельбы в школах. Он выступал с инициативой выдать оружие педагогам, чтобы они могли защитить себя и школьников в подобных ситуациях.
Между тем генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев уточнил, что россияне при стрельбе в техасской школе не пострадали.
Дональд Трамп: «Мы внимательно отслеживаем ситуацию, федеральные власти координируют действия с представителями местных властей. Это продолжается в нашей стране слишком долго — слишком много лет, слишком много десятилетий. Мы скорбим в связи с ужасной гибелью людей».
We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School — we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever… pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.
Человек, который проник в школу и открыл стрельбу, задержан. По данным СМИ, перед стрельбой в здании сработала пожарная сигнализация. Возможно, таким образом стрелок пытался вывести всех учеников из классов, чтобы открыть по ним огонь в коридоре. По предварительным данным, нападавший — один из учащихся.
В школе рядом с общежитием были обнаружены подозрительные предметы — предположительно, это взрывные устройства. В администрации учебного учреждения завили, что полицейские занимаются их обезвреживанием.
Дональд Трамп критически относится к предложениям ввести запрет на свободную продажу оружия в США, несмотря на нередкие случаи стрельбы в школах. Он выступал с инициативой выдать оружие педагогам, чтобы они могли защитить себя и школьников в подобных ситуациях.
Между тем генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев уточнил, что россияне при стрельбе в техасской школе не пострадали.
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