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    Трамп прокомментировал стрельбу в техасской школе

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    Трамп прокомментировал стрельбу в техасской школе

    Трамп прокомментировал стрельбу в техасской школе

    Трамп прокомментировал стрельбу в техасской школе

    Президент США отреагировал на сообщения о стрельбе в школе в городе Санта-Фе, штат Техас. По предварительным данным, жертвами нападения стали не менее восьми человек.

    Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме в связи с трагедией в техасской школе. Он принес соболезнования родным жертв и заявил, что ситуация со стрельбой в общественных местах продолжается «слишком долго», передает ТАСС.

    Дональд Трамп: «Мы внимательно отслеживаем ситуацию, федеральные власти координируют действия с представителями местных властей. Это продолжается в нашей стране слишком долго — слишком много лет, слишком много десятилетий. Мы скорбим в связи с ужасной гибелью людей».



    Человек, который проник в школу и открыл стрельбу, задержан. По данным СМИ, перед стрельбой в здании сработала пожарная сигнализация. Возможно, таким образом стрелок пытался вывести всех учеников из классов, чтобы открыть по ним огонь в коридоре. По предварительным данным, нападавший — один из учащихся.

    В школе рядом с общежитием были обнаружены подозрительные предметы — предположительно, это взрывные устройства. В администрации учебного учреждения завили, что полицейские занимаются их обезвреживанием.

    Дональд Трамп критически относится к предложениям ввести запрет на свободную продажу оружия в США, несмотря на нередкие случаи стрельбы в школах. Он выступал с инициативой выдать оружие педагогам, чтобы они могли защитить себя и школьников в подобных ситуациях.

    Между тем генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев уточнил, что россияне при стрельбе в техасской школе не пострадали.

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