Загоревшийся на пермском аэродроме МиГ-31 сняли на видео

Появилось видео с пермского аэродрома, где во время разгона на
взлетно-посадочной полосе загорелся сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ.
Во время взлета на аэродроме под Пермью загорелся правый двигатель у сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. Экипаж экстренно затормозил и эвакуировался. После этого штатный пожарный расчет потушил горящий самолет.
На записи видна работа пожарных, которые пытаются сбить пламя, охватившее часть самолета. В результате ЧП, как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, никто не пострадал.
По данным источника «Интерфакса», пилоты готовились совершить учебно-тренировочный полет. Но во время взлета произошло короткое замыкание в двигателях.
На записи видна работа пожарных, которые пытаются сбить пламя, охватившее часть самолета. В результате ЧП, как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, никто не пострадал.
По данным источника «Интерфакса», пилоты готовились совершить учебно-тренировочный полет. Но во время взлета произошло короткое замыкание в двигателях.
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