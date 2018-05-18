Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    Загоревшийся на пермском аэродроме МиГ-31 сняли на видео. авиация, Пермский край, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗагоревшийся на пермском аэродроме МиГ-31 сняли на видео

    Загоревшийся на пермском аэродроме МиГ-31 сняли на видео

    8 комментариев
    • Фото: МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ / vk.com
    Загоревшийся на пермском аэродроме <nobr>МиГ-31</nobr> сняли на видео

    Загоревшийся на пермском аэродроме МиГ-31 сняли на видео

    Загоревшийся на пермском аэродроме <nobr>МиГ-31</nobr> сняли на видео
    • Фото: МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ / vk.com

      • Появилось видео с пермского аэродрома, где во время разгона на взлетно-посадочной полосе загорелся сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ.

      Во время взлета на аэродроме под Пермью загорелся правый двигатель у сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. Экипаж экстренно затормозил и эвакуировался. После этого штатный пожарный расчет потушил горящий самолет.

      На записи видна работа пожарных, которые пытаются сбить пламя, охватившее часть самолета. В результате ЧП, как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, никто не пострадал.

      По данным источника «Интерфакса», пилоты готовились совершить учебно-тренировочный полет. Но во время взлета произошло короткое замыкание в двигателях.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru