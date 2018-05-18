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    Истребитель МиГ-31 загорелся при взлете на аэродроме в Пермском крае

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    • Фото: @dobryanka_podsmotreno / instagram.com
    Истребитель <nobr>МиГ-31</nobr> загорелся при взлете на аэродроме в Пермском крае

    Истребитель МиГ-31 загорелся при взлете на аэродроме в Пермском крае

    Истребитель <nobr>МиГ-31</nobr> загорелся при взлете на аэродроме в Пермском крае
  • Фото: @dobryanka_podsmotreno / instagram.com

    • На аэродроме под Пермью во время взлета загорелся сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.

    В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что ЧП на аэродроме произошло в 17:30 мск. Во время движения по взлетно-посадочной полосе у истребителя МиГ-31 загорелся правый двигатель, передает ТАСС.

    Экипаж истребителя выполнил экстренное торможение. После этого загоревшийся двигатель потушил штатный пожарный расчет. В ЦВО также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, а самолет взлетал без боекомплекта.

    Пермский аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме после инцидента с загоревшимся истребителем. Об этом сообщили в воздушной гавани.

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