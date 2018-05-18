Истребитель МиГ-31 загорелся при взлете на аэродроме в Пермском крае

На аэродроме под Пермью во время взлета загорелся сверхзвуковой
истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что ЧП на аэродроме произошло в 17:30 мск. Во время движения по взлетно-посадочной полосе у истребителя МиГ-31 загорелся правый двигатель, передает ТАСС.
Экипаж истребителя выполнил экстренное торможение. После этого загоревшийся двигатель потушил штатный пожарный расчет. В ЦВО также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, а самолет взлетал без боекомплекта.
Пермский аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме после инцидента с загоревшимся истребителем. Об этом сообщили в воздушной гавани.
Экипаж истребителя выполнил экстренное торможение. После этого загоревшийся двигатель потушил штатный пожарный расчет. В ЦВО также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, а самолет взлетал без боекомплекта.
Пермский аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме после инцидента с загоревшимся истребителем. Об этом сообщили в воздушной гавани.
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