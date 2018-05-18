Трамп объяснил скандальное высказывание о «животных»

Президент США Дональд Трамп после разразившегося международного скандала поспешил пояснить свои слова о «животных».
В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что его речь была искажена журналистами и что слово «животные» относилось не ко всем иммигрантам, а исключительно к членам жестокой преступной группировки MS-13, орудующей в ряде стран Латинской Америки и среди латиноамериканских иммигрантов в США.
Дональд Трамп, президент США: «Под „животными“ я имел в виду членов банды MS-13, а это большая разница, и это правда. Фейковые СМИ снова намеренно все исказили, как всегда!»
Трамп употребил слово «животные» в Калифорнии на встрече с местными властями. Он сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. Трамп заявил, что «это не люди, это животные».
После заседания телеканалы CNN, CBS, газета The New York Times и другие либеральные СМИ выпустили материалы, в которых обвинили главу государства в оскорблении иммигрантов. В свою очередь консервативные телеканалы и пресса предложили своим коллегам обратиться к распространенной Белым домом стенограмме и «не вырывать слова из контекста». Мексиканские власти выразили протест в связи с высказыванием Трампа.
У хозяина Белого дома, напомним, непростые отношения с американской прессой. В начале года президент опубликовал собственный рейтинг Fake News. В частности, в него вошли пять историй, касающихся расследования «связей» команды Трампа с Россией.
Дональд Трамп, президент США: «Под „животными“ я имел в виду членов банды MS-13, а это большая разница, и это правда. Фейковые СМИ снова намеренно все исказили, как всегда!»
Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, «Animals.» Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred to MS 13 Gang Members as «Animals», a big difference — and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.
Трамп употребил слово «животные» в Калифорнии на встрече с местными властями. Он сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. Трамп заявил, что «это не люди, это животные».
После заседания телеканалы CNN, CBS, газета The New York Times и другие либеральные СМИ выпустили материалы, в которых обвинили главу государства в оскорблении иммигрантов. В свою очередь консервативные телеканалы и пресса предложили своим коллегам обратиться к распространенной Белым домом стенограмме и «не вырывать слова из контекста». Мексиканские власти выразили протест в связи с высказыванием Трампа.
У хозяина Белого дома, напомним, непростые отношения с американской прессой. В начале года президент опубликовал собственный рейтинг Fake News. В частности, в него вошли пять историй, касающихся расследования «связей» команды Трампа с Россией.
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