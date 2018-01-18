«Фальшивое золото»: СМИ высмеяли премию Трампа Fake News

Рейтинг ложных новостей о Дональде Трампе представили в США. Президент, отношения с прессой у которого с самого начала не задались, учредил собственную «премию фальшивок». Среди лауреатов — крупные американские СМИ, а около половины материалов связаны с новостями о России.
У Дональда Трампа непростые отношения с американской прессой. Чего стоит один только факт: с 2015 года, когда он стал кандидатом в президенты, Трамп написал больше 1000 твитов, в которых так или иначе критиковал американские медиа.
Возможно, есть за что: количество негатива о Трампе, которое сыпется на американских читателей и телезрителей, в разы превышает хоть какие-то позитивные новости о нем. Поэтому президент США и решил объявить худших из худших в американской журналистике. Разумеется, только по его мнению.
Интерес к событию был настолько большим, что пресс-секретарь Белого дома отдельно его анонсировала во время брифинга.
«Фальшивки», как эти номинации окрестили в Америке, Трамп объявил через Интернет. На первом и главном месте оказался экономист и нобелевский лауреат Пол Кругман, написавший в New York Times статью о том, что рынок ценных бумаг никогда не оправится от победы Трампа на выборах. А он не то что оправился, а бьет рекорды: как раз сегодня индекс Dow Jones достиг доселе невиданных 26 000 пунктов.
В списке также пять историй, так или иначе касающихся расследования «связей» команды Трампа с Россией. Среди них и сюжет телекомпании CNN, позже ею опровергнутый, о контактах советника Трампа Энтони Скарамуччи с некими людьми из российского правительства и история, вышедшая на телеканале ABC о другом бывшем советнике Трампа Майкле Флинне. А вся тема «сговора с Россией» вообще получила отдельное упоминание Трампа как фальшивка.
Пять номинаций досталось печатной прессе, и пять у телевидения, из которых целых три у CNN — по словам Трампа, самой лживой телекомпании США.
Нет сомнения, что дай волю — и этот список медиаврагов Трампа мог бы запросто дойти до сотни.
За награды самой коррумпированной прессе Трампа раскритиковали и свои республиканцы, и демократы, а многие журналисты и вовсе заявили, что почтут за честь попасть в этот президентский список. Кто-то даже готовил речь, ожидая настоящей церемонии.
Саманта Би, ведущая TBS: «Когда я была маленькой, я никогда не думала, что мое вранье всем вокруг на самом деле готовит меня к карьере профессионально бесчестного и очень фальшивого журналиста. Получить эту награду — достижение всей моей жизни!»
А шоумен Джимми Фэллон, зная об особой любви Трампа к CNN, представил свой вариант возможной церемонии награждения.
Джимми Фэллон: «Разве это не чудесная награда? Как и все мои награды, она сделана из стопроцентного настоящего фальшивого золота. Сделана в Китае. Наша первая фальшивка в номинации „Самый фальшивый новостной телеканал“. Среди номинантов — CNN. И победитель… Кто бы мог подумать — CNN!»
Но несмотря на все издевки и критику, список лживых медиа за авторством Трампа почти моментально обрушил сайт республиканской партии, на котором он был выложен. А сама тема фальшивых новостей вышла в лидеры среди хештегов дня, став второй по запросам в Twitter.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, самое интересное, что при всей нелюбви к Трампу именно о нем американская либеральная пресса пишет больше всего. И именно благодаря ему рейтинги новостных программ в Америке резко выросли. Так что в истории с фальшивыми новостями продолжение обязательно последует.
Возможно, есть за что: количество негатива о Трампе, которое сыпется на американских читателей и телезрителей, в разы превышает хоть какие-то позитивные новости о нем. Поэтому президент США и решил объявить худших из худших в американской журналистике. Разумеется, только по его мнению.
Интерес к событию был настолько большим, что пресс-секретарь Белого дома отдельно его анонсировала во время брифинга.
«Фальшивки», как эти номинации окрестили в Америке, Трамп объявил через Интернет. На первом и главном месте оказался экономист и нобелевский лауреат Пол Кругман, написавший в New York Times статью о том, что рынок ценных бумаг никогда не оправится от победы Трампа на выборах. А он не то что оправился, а бьет рекорды: как раз сегодня индекс Dow Jones достиг доселе невиданных 26 000 пунктов.
В списке также пять историй, так или иначе касающихся расследования «связей» команды Трампа с Россией. Среди них и сюжет телекомпании CNN, позже ею опровергнутый, о контактах советника Трампа Энтони Скарамуччи с некими людьми из российского правительства и история, вышедшая на телеканале ABC о другом бывшем советнике Трампа Майкле Флинне. А вся тема «сговора с Россией» вообще получила отдельное упоминание Трампа как фальшивка.
Пять номинаций досталось печатной прессе, и пять у телевидения, из которых целых три у CNN — по словам Трампа, самой лживой телекомпании США.
Нет сомнения, что дай волю — и этот список медиаврагов Трампа мог бы запросто дойти до сотни.
За награды самой коррумпированной прессе Трампа раскритиковали и свои республиканцы, и демократы, а многие журналисты и вовсе заявили, что почтут за честь попасть в этот президентский список. Кто-то даже готовил речь, ожидая настоящей церемонии.
Саманта Би, ведущая TBS: «Когда я была маленькой, я никогда не думала, что мое вранье всем вокруг на самом деле готовит меня к карьере профессионально бесчестного и очень фальшивого журналиста. Получить эту награду — достижение всей моей жизни!»
А шоумен Джимми Фэллон, зная об особой любви Трампа к CNN, представил свой вариант возможной церемонии награждения.
Джимми Фэллон: «Разве это не чудесная награда? Как и все мои награды, она сделана из стопроцентного настоящего фальшивого золота. Сделана в Китае. Наша первая фальшивка в номинации „Самый фальшивый новостной телеканал“. Среди номинантов — CNN. И победитель… Кто бы мог подумать — CNN!»
Но несмотря на все издевки и критику, список лживых медиа за авторством Трампа почти моментально обрушил сайт республиканской партии, на котором он был выложен. А сама тема фальшивых новостей вышла в лидеры среди хештегов дня, став второй по запросам в Twitter.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, самое интересное, что при всей нелюбви к Трампу именно о нем американская либеральная пресса пишет больше всего. И именно благодаря ему рейтинги новостных программ в Америке резко выросли. Так что в истории с фальшивыми новостями продолжение обязательно последует.
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