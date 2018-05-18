Суд не удовлетворил иск юной шахматистки, заподозренной в читерстве на чемпионате мира

Бибисара Асаубаева оказалась в центре скандала после чемпионата мира в Уругвае. Тогда ее соперница заявила, что якобы видела, как Бибисара заперлась в уборной и пользовалась компьютерными подсказками, что по правилам запрещено. Началась череда разбирательств.
Скандал в шахматном мире произошел на престижных соревнованиях — это был чемпионат мира, который проходил в Уругвае. Когда за шахматную доску сели Бибисара Асаумбаева и Лиза Соложенкина, встреча завершилась вничью.
Разоблачить Бибисару решил отец Лизы Соложенкиный, который по совместительству является ее тренером. Сама Бибисара не нашла в себе сил появиться на процессе. Ее интересы вызвался представлять известный адвокат Александр Добровинский.
Также в зале суда появился свидетель — шахматист Арсений Нестеров. Юноша тоже был на тех соревнованиях в Уругвае, и все спортсмены возвращались домой одним рейсом.
Арсений Нестеров: «Мы с Лизой разговорились, она мне сказала, что это все придумал папа, и отмахнулась от меня».
Инициатор скандала Евгений Соложенкин слова юного спортсмена называет «прямой неправдой». Рассмотрение дела о защите чести и достоинства Бибисары Асаумбаевой сегодня завершилось неожиданно: суд встал на сторону ее оппонентов. Но адвокат Добровинский заявил, что вместе с подзащитной подаст апелляционную жалобу.
Разоблачить Бибисару решил отец Лизы Соложенкиный, который по совместительству является ее тренером. Сама Бибисара не нашла в себе сил появиться на процессе. Ее интересы вызвался представлять известный адвокат Александр Добровинский.
Также в зале суда появился свидетель — шахматист Арсений Нестеров. Юноша тоже был на тех соревнованиях в Уругвае, и все спортсмены возвращались домой одним рейсом.
Арсений Нестеров: «Мы с Лизой разговорились, она мне сказала, что это все придумал папа, и отмахнулась от меня».
Инициатор скандала Евгений Соложенкин слова юного спортсмена называет «прямой неправдой». Рассмотрение дела о защите чести и достоинства Бибисары Асаумбаевой сегодня завершилось неожиданно: суд встал на сторону ее оппонентов. Но адвокат Добровинский заявил, что вместе с подзащитной подаст апелляционную жалобу.
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