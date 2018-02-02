Юную шахматистку-вундеркинда из Казахстана обвиняют в читерстве

В центре громкого скандала оказалась 13-летняя шахматистка Бибисара Асаубаева. Пятикратную чемпионку мира обвинили в читерстве — проще говоря, в нечестной игре. Девочка родом из Казахстана, но уже давно выступает за Россию.

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После нескольких громких побед некоторые гроссмейстеры поспешили обвинить спортсменку в том, что она якобы пользуется компьютерными подсказками. Другого объяснения ее игре они не смогли найти. Шах и мат только впереди, убедилась корреспондент НТВ Анастасия Щапова. А вот ход конем уже сделал столичный адвокат и заявил, что совершенно безвозмездно поможет восстановить честное имя юной спортсменки.



Ей — 13, ее оппоненту — 63. Но уровень у юной шахматистки такой, что известный адвокат даже встал во время поединка: то ли от волнения, то ли в знак уважения.



Александр Добровинский, адвокат: «Вы неплохо играете! Предлагаю ничью».



Они пожали друг другу руки и заключили договор: юрист Александр Добровинский в суде намерен защитить честь и деловую репутацию чемпионки мира по шахматам Бибисары Асаубаевой, причем на безвозмездной основе: так его тронула история этой девочки-вундеркинда, против которой начал едва ли не войну взрослый гроссмейстер.



Скандал разразился на чемпионате мира в Уругвае. Бибисара играла в категории «Девушки до 14 лет». В какой-то момент спортсменку решили проверить металоискателем, потом, как она уверяет, за ней и вовсе началась слежка — даже в дамской комнате. Оказалось, что папа и, по совместительству, тренер одной из ее оппоненток решил сделать ход конем: публично обвинил Бибисару в читерстве — проще говоря, в нечестной игре — в том, что она пользуется компьютерными подсказками.



На поединке, который наделал столько шума в спортивном мире, против Бибисары играла другая талантливая российская шахматистка — Лиза Соложенкина. Встреча, к слову, завершилась вничью, но, как выяснилось позже, во время соревнований многое Лизе показалось подозрительным. И получился целый детектив. Сразу по окончании партии девочка отчиталась своей маме по телефону по СМС. А когда эту переписку увидел отец Соложенкиной, он посчитал, что это самая настоящая улика против читера и опубликовал скриншоты в Интернете со своими возмущенными комментариями.



Шахматный мир поделился на два лагеря. Кто-то заявил, что не пристало взрослому и уважаемому тренеру публично обвинять ребенка, да еще и не имея при этом весомых доказательств. А кто-то согласился с мнением Соложенкина: да, мол, стоило бы лучше проверять шахматистов. Впрочем, мама Бибисары Асаубаевой заявила, что ее дочь и так без конца обыскивали и контролировали каждый шаг. А все обвинения беспочвенны дескать еще и потому, что Бибисара не пользуется мобильным даже в повседневной жизни. Подробнее — в материале НТВ.