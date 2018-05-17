Британские следователи допрашивают Скрипаля о его контактах с MI-6

Британские следователи продолжают допрашивать экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы узнать больше о его контактах, в том числе с представителями разведывательных агентств Запада, включая службу в британской внешней разведке
MI-6.
Как сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники, британские следователи сейчас выясняют, какую жизнь вел Сергей Скрипаль, находясь на пенсии в Соединенном Королевстве. В частности, их внимание привлекли еженедельные поездки Скрипаля на поезде в Лондон, его зарубежные визиты, а также ежемесячные встречи с его бывшим куратором из MI-6 в одном из ресторанов Солсбери.
Британские журналисты в свете сообщений прессы о встречах Скрипаля с сотрудниками спецслужб Эстонии и Чехии, во время которых он консультировал их о методах деятельности российских разведслужб, журналисты задаются вопросом, могли ли эти действия стать основанием для совершения покушения.
Ранее New York Times сообщила, что в 2016 году Скрипаль посещал Эстонию и тайно встречался там с сотрудниками местных спецслужб. А чешские журналисты выяснили, что экс-полковник ГРУ в 2012 году тайно побывал в Праге и провел там встречу с представителями чешских спецслужб, а затем они сами как минимум один раз виделись с ним в Великобритании.
Также новые детали в деле Скрипалей раскрыли и немецкие журналисты. Несколько ведущих СМИ Германии провели совместное расследование о происхождении нервно-паралитического газа, которым, как предполагается, были отравлены британский шпион и его дочь. В итоге выяснилось, что пробу подобного вещества еще в начале 90-х получила Германия. После чего ФРГ поделилась технологиями со своими союзниками по НАТО. Эту новость британские СМИ проигнорировали.
В городе Солсбери 4 марта без сознания обнаружили бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Определить страну, где был произведен яд, не смогла даже комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако Россию бездоказательно считают причастной к этому покушению. Москва все обвинения категорически отвергает.
Британские журналисты в свете сообщений прессы о встречах Скрипаля с сотрудниками спецслужб Эстонии и Чехии, во время которых он консультировал их о методах деятельности российских разведслужб, журналисты задаются вопросом, могли ли эти действия стать основанием для совершения покушения.
Ранее New York Times сообщила, что в 2016 году Скрипаль посещал Эстонию и тайно встречался там с сотрудниками местных спецслужб. А чешские журналисты выяснили, что экс-полковник ГРУ в 2012 году тайно побывал в Праге и провел там встречу с представителями чешских спецслужб, а затем они сами как минимум один раз виделись с ним в Великобритании.
Также новые детали в деле Скрипалей раскрыли и немецкие журналисты. Несколько ведущих СМИ Германии провели совместное расследование о происхождении нервно-паралитического газа, которым, как предполагается, были отравлены британский шпион и его дочь. В итоге выяснилось, что пробу подобного вещества еще в начале 90-х получила Германия. После чего ФРГ поделилась технологиями со своими союзниками по НАТО. Эту новость британские СМИ проигнорировали.
В городе Солсбери 4 марта без сознания обнаружили бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Определить страну, где был произведен яд, не смогла даже комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако Россию бездоказательно считают причастной к этому покушению. Москва все обвинения категорически отвергает.
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