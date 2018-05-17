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    Украинская Нацгвардия получила от США 500 гранатометов

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    Украинская Нацгвардия получила от США 500 гранатометов

    Украинская Нацгвардия получила от США 500 гранатометов

    Нацгвардия Украины осваивает первые 500 американских РПГ, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

    Подразделения Национальной гвардии Украины получили первую партию американских ручных противотанковых гранатометов RSRL-1, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

    По словам украинского министра в стране разработана специальная программа обучения нацгвардейцев обращению с новым оружием. Этот вид летального оружия «является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника», — добавил Аваков.

    Комплекс RSRL-1 производится в США компанией AirTronic. Дальность стрельбы составляет 800 метров. Входящая в состав МВД Нацгвардия Украины принимает активное участие в силовой операции в Донбассе, передает ТАСС.

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    В апреле Украина получила от США другой вид летального оружия — 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. Американская сторона запретила использовать комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что Украина получает от США летальное оружие в качестве «военной помощи», то есть бесплатно.

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