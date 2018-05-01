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    В Раде рассказали о главном страхе Порошенко

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    В Раде рассказали о главном страхе Порошенко

    В Раде рассказали о главном страхе Порошенко

    В Раде рассказали о главном страхе Порошенко
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Президент Украины Пётр Порошенко больше всего боится, что ему придется отвечать за свои поступки. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

    В эфире телеканала NewsOne Муравьев пояснил: украинский лидер понимает, что если у власти окажутся не его подельники, то ответственность будет «неминуемой».

    Евгений Мураев, депутат Рады: «Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит».

    смотретьОпрос: Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине
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    Напомним, согласно данным опроса, если бы на Украине проходили президентские выборы, то лидером гонки стала бы Юлия Тимошенко. За нее выразили готовность проголосовать 14% избирателей. На втором месте бывший министр обороны Анатолий Гриценко (11%). А Пётр Порошенко только на третьем (9%).

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