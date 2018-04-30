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    Макрон выложил видео, снятое в самолете во время разговора с Путиным. Иран, Макрон, переговоры, Путин, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМакрон выложил видео, снятое в самолете во время разговора с Путиным

    Макрон выложил видео, снятое в самолете во время разговора с Путиным

    2 комментария
    • Фото: @EmmanuelMacron / twitter.com
    Макрон выложил видео, снятое в самолете во время разговора с Путиным

    Макрон выложил видео, снятое в самолете во время разговора с Путиным

    Макрон выложил видео, снятое в самолете во время разговора с Путиным
    • Фото: @EmmanuelMacron / twitter.com

      • Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в Twitter видеозапись, снятую во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

      Как видно на кадрах, Макрон беседовал с российским коллегой на борту самолета перед вылетом в Австралию.

      Эммануэль Макрон, президент Франции: «Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависят стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии».




      Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора обсудили иранскую ядерную программу. Они высказались за сохранение и неукоснительное соблюдение совместного всеобъемлющего плана. Кроме того, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США, в частности, о результатах переговоров с Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана.

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