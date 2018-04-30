Макрон выложил видео, снятое в самолете во время разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в Twitter видеозапись, снятую во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как видно на кадрах, Макрон беседовал с российским коллегой на борту самолета перед вылетом в Австралию.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависят стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии».
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора обсудили иранскую ядерную программу. Они высказались за сохранение и неукоснительное соблюдение совместного всеобъемлющего плана. Кроме того, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США, в частности, о результатах переговоров с Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависят стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии».
I have been speaking to Vladimir Putin to once again assess the situation. Iran must never obtain a nuclear weapon. The stability of the region and international security depend on this. We are working on it, as we must also work on building a just peace in Syria. https://t.co/eqHTq39x2F— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора обсудили иранскую ядерную программу. Они высказались за сохранение и неукоснительное соблюдение совместного всеобъемлющего плана. Кроме того, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США, в частности, о результатах переговоров с Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана.
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