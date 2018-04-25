Макрон заявил о необходимости нового соглашения по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди тем, которые обсудили лидеры двух государств, была и иранская ядерная программа. Макрон предложил начать работу над новыми соглашениями по Ирану, которые бы всех устроили.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном».
В России заявление французского лидера подвергли критике. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что вскрытие ядерной сделки с Ираном станет прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. По его словам, последствия этого могут быть катастрофичны, передает РИА Новости.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Это послужит крайне негативным сигналом не только для Тегерана, но и для КНДР в отношении соблюдения Западом своих обязательств. Последствия всего этого могут быть катастрофичны».
О ситуации вокруг КНДР на Трамп и Макрон тоже не забыли. Американский лидер подтвердил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится очень скоро, так как Пхеньян в этом очень заинтересован. Примечательно, что Трамп впервые назвал северокорейского лидера, которого еще совсем недавно именовал «маленьким человеком — ракетой», «открытым и честным».
В России заявление французского лидера подвергли критике. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что вскрытие ядерной сделки с Ираном станет прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. По его словам, последствия этого могут быть катастрофичны, передает РИА Новости.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Это послужит крайне негативным сигналом не только для Тегерана, но и для КНДР в отношении соблюдения Западом своих обязательств. Последствия всего этого могут быть катастрофичны».
О ситуации вокруг КНДР на Трамп и Макрон тоже не забыли. Американский лидер подтвердил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится очень скоро, так как Пхеньян в этом очень заинтересован. Примечательно, что Трамп впервые назвал северокорейского лидера, которого еще совсем недавно именовал «маленьким человеком — ракетой», «открытым и честным».
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