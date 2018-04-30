МЧС нашло серьезные нарушения в каждом втором ТЦ в России

МЧС России совместно с прокуратурой проверили практически все
торгово-развлекательные центры, и в каждом втором из них были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.
Владимир Пучков, глава МЧС России: «МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются».
Пучков отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями.
Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будут проверены наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.
Пучков призвал людей размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности, и не только в торгово-развлекательных центрах, но и в других объектах, в том числе подъездах жилых домов, сообщает РИА Новости.
МЧС России после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове проверяет по всей России объекты, где массово собираются люди.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них — дети. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
Пучков отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями.
Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будут проверены наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.
Пучков призвал людей размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности, и не только в торгово-развлекательных центрах, но и в других объектах, в том числе подъездах жилых домов, сообщает РИА Новости.
МЧС России после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове проверяет по всей России объекты, где массово собираются люди.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них — дети. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
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