Жди меня <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Жди меня 12+
    •  

    МЧС нашло серьезные нарушения в каждом втором ТЦ в России

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кондратюк
    МЧС нашло серьезные нарушения в каждом втором ТЦ в России

    МЧС нашло серьезные нарушения в каждом втором ТЦ в России

    МЧС нашло серьезные нарушения в каждом втором ТЦ в России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кондратюк

    • МЧС России совместно с прокуратурой проверили практически все торгово-развлекательные центры, и в каждом втором из них были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.

    Владимир Пучков, глава МЧС России: «МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются».

    Пучков отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями.

    Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будут проверены наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

    Пучков призвал людей размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности, и не только в торгово-развлекательных центрах, но и в других объектах, в том числе подъездах жилых домов, сообщает РИА Новости.

    смотретьОпасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране
    Опасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране
    МЧС России после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове проверяет по всей России объекты, где массово собираются люди.

    Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них — дети. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.

    Новости по теме

    Пожар в ТЦ в Кемерове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru