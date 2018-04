Компания Blue Origin провела новое испытание суборбитального корабля

Как сообщает Space.com , американская компания Blue Origin в воскресенье провела восьмое испытание суборбитального корабля New Shepard, транслируя запуск на своем сайте Стартовавший с полигона в Техасе корабль New Shepard поднялся на расчетную высоту 100 километров. Отделившаяся от носителя капсула спустилась на землю на парашютах. Приземление капсулы произошло через 10 минут 13 секунд полета. Ракета также совершила управляемую вертикальную посадку.В ходе запуска было испытано оборудование, которое будет предоставлять экипажу суборбитального корабля доступ в Интернет. Напомним, американская частная компания Blue Origin намеревается осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Стоимость билета пока официально не объявлена.Запуск стал восьмым испытанием New Shepard, предыдущее состоялось в декабре 2017 года.