Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 24 декабря

Протез для игры на пианино, новый космолет и тайна гигантских воронок на Ямале — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Приветы из прошлого



Узнать интересные подробности из прошлого нашей планеты удалось ученым из Канады и России. Первые обнаружили свидетельство того, что и динозавров кусали клещи — один из хорошо сохранившихся паразитов обнаружен в куске окаменевшего янтаря возрастом 99 миллионов лет. А исследователи из Северо-Восточного федерального университета в Якутии вместе с коллегами из разных стран представили 3D-модель первого обнаруженного целиком хищника Ледникового периода. Это собака возрастом 12 тысяч лет, ее нашли в вечной мерзлоте. Судя по первым исследованиям, уже тогда друг человека почти не отличался от современных собак.



4. Это не пришельцы



Тайну гигантских воронок в почве на полуострове Ямал окончательно раскрыли ученые из МГУ. Они представили работу, в которой при помощи анализа изображений из космоса детально описывают, как к появлению таких кратеров привели выбросы из почвы природного газа. Сначала он копился под слоем вечной мерзлоты, а потом происходил взрыв. В результате и появлялись воронки местами глубиной с девятиэтажный дом.



3. Светлячок + цветок = ?



Кусты вдоль дорог в будущем станут светиться, делая движение безопаснее, а комнатный цветок сможет служить вместо настольной лампы. Некоторые успехи на пути создания таких растений продемонстрировали исследователи из Массачусетского технологического института. Они вставили в листья водяного кресса наночастицы, которые провоцируют ту же реакцию, что и у светлячков. Три ее ключевых компонента называются люцифераза, люциферин и коэнзим А. Ученые говорят, что им уже удалось добиться свечения продолжительностью в 3,5 часа. Впрочем, яркость его по-прежнему составляет лишь одну тысячную от необходимой для чтения.



2. Новый космолет



Новый частный космический корабль испытали на полигоне в Техасе. Компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса планирует стать ключевым игроком на рынке суборбитального туризма и для этого создала многоразовый корабль New Shepard, который, как сообщается, имеет самые большие иллюминаторы на рынке. В ходе тестового полета ракета с пассажирской капсулой достигла высоты в 100 километров, а потом обе части раздельно и контролируемо приземлились — одна на двигателях, другая на парашютах. Находившийся внутри капсулы манекен не пострадал.



1. Протез с УЗИ



Человек с протезом руки теперь может даже играть на пианино. Это продемонстрировал американский музыкант Джейсон Барнс, который испытал новую разработку инженеров из Технологического университета Джорджии. Они применили суперточный способ управления протезом — каждой частично сохранившейся мышце руки в режиме онлайн делают УЗИ, и компьютер понимает, каким пальцем и с какой силой хотел двинуть человек. Авторы разработки надеются, что созданная ими технология найдет применение и в протезах для повседневного использования.

