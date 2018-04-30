СМИ: главврач Трампа покинет Белый дом

Отказавшийся на фоне скандала от поста министра главврач Белого дома Ронни Джексон оставит работу в администрации президента США.
Как передает Politico со ссылкой на источники, главный врач Белого дома Ронни Джексон, из-за скандала отказавшийся от выдвижения на пост министра США по делам ветеранов, покинет работу в администрации президента. СМИ утверждают, что главным врачом Белого дома станет Шон Конли, который временно исполняет обязанности главы медицинской службы Белого дома с тех пор, как в марте президент США выдвинул Джексона на министерский пост.
В среду в The New York Times появилась статья о том, что комитет по делам ветеранов верхней палаты американского парламента проводит проверку в отношении Джексона. Главврача Белого дома подозревают в чрезмерном употреблении алкоголя и создании нездоровой рабочей атмосферы. СМИ утверждали, что Ронни Джексон разбил рабочий автомобиль, находясь в нетрезвом состоянии. Позже за своего врача вступился сам Трамп, назвавший все обвинения в адрес Джексона ложью.
В среду в The New York Times появилась статья о том, что комитет по делам ветеранов верхней палаты американского парламента проводит проверку в отношении Джексона. Главврача Белого дома подозревают в чрезмерном употреблении алкоголя и создании нездоровой рабочей атмосферы. СМИ утверждали, что Ронни Джексон разбил рабочий автомобиль, находясь в нетрезвом состоянии. Позже за своего врача вступился сам Трамп, назвавший все обвинения в адрес Джексона ложью.
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