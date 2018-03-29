«За выдержку при медосмотре»: СМИ комментируют назначение врача Трампа министром

Президент США выдвинул на должность министра по делам ветеранов главного врача Белого дома Ронни Джексона.
О том, что Дональд Трамп решил отправить в отставку министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина и выдвинуть на его должность главврача Белого дома Ронни Джексона, президент США написал на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Я рад объявить, что намерен выдвинуть глубокоуважаемого адмирала Ронни Джексона новым министром по делам ветеранов. Роберт Уилки из Минобороны временно будет исполняющим обязанности министра. Я благодарен Дэвиду Шалкину за его службу стране и нашим прекрасным ветеранам».
Позже в Белом доме распространили документ, в котором подчеркивается, что Джексон «является опытным и высококвалифицированным специалистом, который своими глазами наблюдал то, какую невероятную жертву приносят американские ветераны, а также понимает тот долг, в котором страна остается перед ними».
Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Трампу понравилось то, как стойко Ронни Джексон вел себя на затянувшейся пресс-конференции, состоявшейся по итогам медосмотра президента США. Тогда журналисты забросали главврача Белого дома градом вопросов о том, не обнаружено ли у Трампа признаков слабоумия или старческой деменции.
Дональд Трамп, президент США: «Я рад объявить, что намерен выдвинуть глубокоуважаемого адмирала Ронни Джексона новым министром по делам ветеранов. Роберт Уилки из Минобороны временно будет исполняющим обязанности министра. Я благодарен Дэвиду Шалкину за его службу стране и нашим прекрасным ветеранам».
I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.
Позже в Белом доме распространили документ, в котором подчеркивается, что Джексон «является опытным и высококвалифицированным специалистом, который своими глазами наблюдал то, какую невероятную жертву приносят американские ветераны, а также понимает тот долг, в котором страна остается перед ними».
Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Трампу понравилось то, как стойко Ронни Джексон вел себя на затянувшейся пресс-конференции, состоявшейся по итогам медосмотра президента США. Тогда журналисты забросали главврача Белого дома градом вопросов о том, не обнаружено ли у Трампа признаков слабоумия или старческой деменции.
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