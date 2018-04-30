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    Новые «Мстители» побили рекорд по кассовым сборам

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    Новые «Мстители» побили рекорд по кассовым сборам

    Новые «Мстители» побили рекорд по кассовым сборам

    Новые «Мстители» побили рекорд по кассовым сборам
  • Фото: Associated Press © 2018, Marvel Studios

    • Новый фильм из популярной франшизы с героями вселенной Marvel стал самой кассовой картиной в истории по выручке в Северной Америке после первых выходных в прокате.

    Как передает портал Deadline, последний фильм вселенной Marvel «Мстители: война бесконечности» (Avengers: Infinity War) стал самой кассовой картиной в мире по выручке, полученной в первые выходные после мировой премьеры. По сведениям СМИ, блокбастер собрал в кинотеатрах мира более 630 млн долларов. Из них 250 млн на билеты потратили зрители в Северной Америке. Это абсолютный рекорд.

    А вот в рекорд мировых сборов в первый уик-энд «Мстителям» побить не удалось, и они вышли на второе место. В прошлом году последняя часть франшизы «Форсаж» (The Fate of the Furious, 2017) в первые выходные собрала 443 млн долларов.

    Портал Deadline подчеркивает, что это только предварительные итоги подсчета кассовых сборов, действительные на середину воскресенья по времени США. Официальные цифры будут объявлены в понедельник и статистика еще может измениться.

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