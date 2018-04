Новые «Мстители» побили рекорд по кассовым сборам

Как передает портал Deadline , последний фильм вселенной Marvel «Мстители: война бесконечности» (Avengers: Infinity War) стал самой кассовой картиной в мире по выручке, полученной в первые выходные после мировой премьеры. По сведениям СМИ, блокбастер собрал в кинотеатрах мира более 630 млн долларов. Из них 250 млн на билеты потратили зрители в Северной Америке. Это абсолютный рекорд.А вот в рекорд мировых сборов в первый уик-энд «Мстителям» побить не удалось, и они вышли на второе место. В прошлом году последняя часть франшизы «Форсаж» (The Fate of the Furious, 2017) в первые выходные собрала 443 млн долларов.Портал Deadline подчеркивает, что это только предварительные итоги подсчета кассовых сборов, действительные на середину воскресенья по времени США. Официальные цифры будут объявлены в понедельник и статистика еще может измениться.