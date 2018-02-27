В Минкультуре передумали переносить майский показ новых «Мстителей»

Фильм «Мстители: война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая, а не 11.
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Ранее в Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing сообщили, что дату выхода в российский прокат фантастического фильма «Мстители: война бесконечности» решено было перенести с 3 на 11 мая.
В Минкультуры рассказали РИА Новости, что премьера картины была перенесена из-за российских фильмов «Танки» и «Собибор».
Сегодня в Walt Disney сообщили, что показ все-таки пройдет 3 мая, как было запланировано изначально.
В Минкультуры рассказали РИА Новости, что премьера картины была перенесена из-за российских фильмов «Танки» и «Собибор».
Сегодня в Walt Disney сообщили, что показ все-таки пройдет 3 мая, как было запланировано изначально.
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