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    В Минкультуре передумали переносить майский показ новых «Мстителей»

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    В Минкультуре передумали переносить майский показ новых «Мстителей»

    В Минкультуре передумали переносить майский показ новых «Мстителей»

    Фильм «Мстители: война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая, а не 11.

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    Ранее в Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing сообщили, что дату выхода в российский прокат фантастического фильма «Мстители: война бесконечности» решено было перенести с 3 на 11 мая.

    В Минкультуры рассказали РИА Новости, что премьера картины была перенесена из-за российских фильмов «Танки» и «Собибор».

    Сегодня в Walt Disney сообщили, что показ все-таки пройдет 3 мая, как было запланировано изначально.

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