Одесская Хатынь: 4 года спустя семьи погибших в Доме профсоюзов ждут ответа властей

То, что произошло в Одессе 4 года назад, люди назовут одесской Хатынью. Украинская власть уверяла, что найдет и накажет виновных. Действительно, за это время несколько человек побывали на скамье подсудимых — но не те, кто убивал и отдавал приказы убивать.
Влада Романюка, активиста «Антимайдана», задержали одним из первых и сразу обвинили в организации бойни на Греческой площади Одессы. Влад говорит, что просто защищался от людей, приехавших громить одесситов. В итоге их, едва сумевших укрыться от стрельбы, начали показательно судить. На момент разбирательств Владу только исполнилось 18 лет. В СИЗО он просидел три года, и только прошлой осенью его оправдали. Однако его товарищи до сих пор в застенках: их обвиняют в поджоге Дома профсоюзов.
Депутат одесского горсовета Виктор Барановский говорит: на самом деле ни одного человека, реально причастного к гибели людей в Одессе 2 мая, под стражей не было и нет. Не были даже допрошены и те, кто мог предотвратить трагедию.
В частности, тогдашний губернатор Одесской области Владислав Немировский был в курсе планов майдановцев разгромить лагерь у Дома профсоюзов, но не сделал ничего, чтобы защитить людей. У следствия должны были возникнуть вопросы и к начальнику пожарной службы Владиславу Богдану — по его распоряжению к горящему Дому профсоюзов не отправляли пожарные машины. В Интернете есть запись звонков в диспетчерскую: люди более получаса один за другим вызывали пожарных. Когда пожарные машины все же отправили, их начали блокировать радикалы.
Цезарь Баджалидзе — снайпер из Грузии. Он был на Майдане, а потом и в Доме профсоюзов. В новом фильме-расследовании израильской журналистки Анны Стефан он утверждает, что за гибелью людей в Киеве и в Одессе стоят всем известные люди: нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий, Михаил Саакашвили, его бывший военный советник Мамука Мамулашвили. Самым главным Баджалидзе называет президента Украины Петра Порошенко.
Одесситу Александру Попандопуло удалось спастись из горящего Дома профсоюзов. Как он вырвался, он сам толком не помнит. Едкого дыма было столько, что он несколько раз терял сознание. Тамара Милева — мать одного из тех ребят, которые пытались спрятаться в Доме профсоюзов, но оказались в огненной ловушке. Своего Ваню Милева опознала не сразу: настолько было изувечено огнем тело.
Женщина говорит, что за 4 года, прошедших со дня трагедии, никто так и не ответил за смерть их близких, внятных результатов расследования нет. Судебные заседания, похожие на шоу, громкие заявления и ничего больше. Зато 2 мая в Одессу снова нагонят полицейских и бойцов Нацгвардии: радикалы уже заявили, что собираются пройти по городу маршем.
Тем временем в самом Доме профсоюзов сейчас сдают помещения в аренду. Люди работают как ни в чем не бывало. Правда, центральная часть здания — та, что горела — закрыта.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Депутат одесского горсовета Виктор Барановский говорит: на самом деле ни одного человека, реально причастного к гибели людей в Одессе 2 мая, под стражей не было и нет. Не были даже допрошены и те, кто мог предотвратить трагедию.
В частности, тогдашний губернатор Одесской области Владислав Немировский был в курсе планов майдановцев разгромить лагерь у Дома профсоюзов, но не сделал ничего, чтобы защитить людей. У следствия должны были возникнуть вопросы и к начальнику пожарной службы Владиславу Богдану — по его распоряжению к горящему Дому профсоюзов не отправляли пожарные машины. В Интернете есть запись звонков в диспетчерскую: люди более получаса один за другим вызывали пожарных. Когда пожарные машины все же отправили, их начали блокировать радикалы.
Цезарь Баджалидзе — снайпер из Грузии. Он был на Майдане, а потом и в Доме профсоюзов. В новом фильме-расследовании израильской журналистки Анны Стефан он утверждает, что за гибелью людей в Киеве и в Одессе стоят всем известные люди: нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий, Михаил Саакашвили, его бывший военный советник Мамука Мамулашвили. Самым главным Баджалидзе называет президента Украины Петра Порошенко.
Одесситу Александру Попандопуло удалось спастись из горящего Дома профсоюзов. Как он вырвался, он сам толком не помнит. Едкого дыма было столько, что он несколько раз терял сознание. Тамара Милева — мать одного из тех ребят, которые пытались спрятаться в Доме профсоюзов, но оказались в огненной ловушке. Своего Ваню Милева опознала не сразу: настолько было изувечено огнем тело.
Женщина говорит, что за 4 года, прошедших со дня трагедии, никто так и не ответил за смерть их близких, внятных результатов расследования нет. Судебные заседания, похожие на шоу, громкие заявления и ничего больше. Зато 2 мая в Одессу снова нагонят полицейских и бойцов Нацгвардии: радикалы уже заявили, что собираются пройти по городу маршем.
Тем временем в самом Доме профсоюзов сейчас сдают помещения в аренду. Люди работают как ни в чем не бывало. Правда, центральная часть здания — та, что горела — закрыта.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Комментарии