Ефремов и Орлуша со сцены обматерили зрителей в Самаре

Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили с нецензурными стихами на концерте «Гражданин поэт» в Самаре, таким образом ответив зрителям, которые остались недовольны предыдущим выступлением актера театра «Современник».
Поэт Орлуша ответил критикам Михаила Ефремова со сцены в театре Самары. Видеозапись публикует РЕН ТВ.
Выйдя на сцену, Орлуша сначала включает видео и предлагает зрителям вспомнить инцидент, который произошел в прошлом месяце в Самаре во время гастролей «Современника». Затем начинает декламировать стихи, посвященные скандалу. В них с помощью рифмы и крепких ругательств, объясняет, что поведение актера — творческая задумка, и Ефремов был трезв. А некоторым зрителям и местным актрисам, которые пишут блоги, по мнению Орлова, в театр «пока рановато».
«Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: „Товарищи, идите в жопу!“» — продекламировал Орлуша, после чего добавил и несколько нецензурных выражений.
Все это время на фоне читающего стихи Орлуши, размахивая клюкой, бродит сам Михаил Ефремов в образе пьяного героя из скандального спектакля.
Напомним, что в прошлом месяце несколько зрителей рассказали в соцсетях, что играющий главную роль артист Михаил Ефремов опоздал на спектакль, а не сцене вел себя неподобающе. Театралы предположили, что звезда «Современника» был пьян, путал слова, матерился и грубил. Сам артист после спектакля заявил, что его поведение не выходило за рамки художественного замысла постановки, но зрители эту задумку не поняли.
Поведением актера следом возмутились и в областной администрации. Так, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов выразил надежду, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой. А глава Самарской области Дмитрий Азаров назвал московского актера грубияном.
Выйдя на сцену, Орлуша сначала включает видео и предлагает зрителям вспомнить инцидент, который произошел в прошлом месяце в Самаре во время гастролей «Современника». Затем начинает декламировать стихи, посвященные скандалу. В них с помощью рифмы и крепких ругательств, объясняет, что поведение актера — творческая задумка, и Ефремов был трезв. А некоторым зрителям и местным актрисам, которые пишут блоги, по мнению Орлова, в театр «пока рановато».
«Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: „Товарищи, идите в жопу!“» — продекламировал Орлуша, после чего добавил и несколько нецензурных выражений.
Все это время на фоне читающего стихи Орлуши, размахивая клюкой, бродит сам Михаил Ефремов в образе пьяного героя из скандального спектакля.
Напомним, что в прошлом месяце несколько зрителей рассказали в соцсетях, что играющий главную роль артист Михаил Ефремов опоздал на спектакль, а не сцене вел себя неподобающе. Театралы предположили, что звезда «Современника» был пьян, путал слова, матерился и грубил. Сам артист после спектакля заявил, что его поведение не выходило за рамки художественного замысла постановки, но зрители эту задумку не поняли.
Поведением актера следом возмутились и в областной администрации. Так, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов выразил надежду, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой. А глава Самарской области Дмитрий Азаров назвал московского актера грубияном.
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