Рабочий погиб при пожаре на складе с нефтепродуктами под Вязьмой

При тушении пожара в резервуаре с бензином на складе в Смоленской области обнаружено тело одного погибшего
Рабочий, который числился пропавшим без вести при пожаре на складе с нефтепродуктами недалеко от Вязьмы, погиб. Об обнаружении его тела «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах региона.
Источник: «Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили горение в резервуаре с бензином емкостью 5 тысяч тонн. Вскоре пожар удалось ликвидировать. После осмотра места происшествия было обнаружено тело работника предприятия».
Резервуар с бензином АИ-80 загорелся утром в воскресенье на станции Семлево в Вяземском районе. В момент возгорания резервуар находился на продувке. В нем было около 600 кубометров бензина.
По данным местных СМИ, склад находится на территории комбината «Прожектор», который принадлежит Росрезерву.
Источник: «Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили горение в резервуаре с бензином емкостью 5 тысяч тонн. Вскоре пожар удалось ликвидировать. После осмотра места происшествия было обнаружено тело работника предприятия».
Резервуар с бензином АИ-80 загорелся утром в воскресенье на станции Семлево в Вяземском районе. В момент возгорания резервуар находился на продувке. В нем было около 600 кубометров бензина.
По данным местных СМИ, склад находится на территории комбината «Прожектор», который принадлежит Росрезерву.
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