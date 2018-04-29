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    Рабочий погиб при пожаре на складе с нефтепродуктами под Вязьмой

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    Рабочий погиб при пожаре на складе с нефтепродуктами под Вязьмой

    Рабочий погиб при пожаре на складе с нефтепродуктами под Вязьмой

    При тушении пожара в резервуаре с бензином на складе в Смоленской области обнаружено тело одного погибшего

    Рабочий, который числился пропавшим без вести при пожаре на складе с нефтепродуктами недалеко от Вязьмы, погиб. Об обнаружении его тела «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах региона.

    Источник: «Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили горение в резервуаре с бензином емкостью 5 тысяч тонн. Вскоре пожар удалось ликвидировать. После осмотра места происшествия было обнаружено тело работника предприятия».

    Резервуар с бензином АИ-80 загорелся утром в воскресенье на станции Семлево в Вяземском районе. В момент возгорания резервуар находился на продувке. В нем было около 600 кубометров бензина.

    По данным местных СМИ, склад находится на территории комбината «Прожектор», который принадлежит Росрезерву.

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