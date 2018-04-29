НашПотребНадзор <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор 16+
    •  

    Под Вязьмой при пожаре в резервуаре с бензином пропал сотрудник АЗС

    комментировать

    Под Вязьмой при пожаре в резервуаре с бензином пропал сотрудник АЗС

    Под Вязьмой при пожаре в резервуаре с бензином пропал сотрудник АЗС

    В Смоленской области, неподалеку от города Вязьма загорелся резервуар с бензином на АЗС.

    Как сообщает ТАСС, резервуар с бензином АИ-80 емкостью 5 тысяч тонн загорелся утром в воскресенье на станции Семлево в Вяземском районе. На место ЧП прибыли пожарные, которые для тушения огня провели пенную атаку.

    При пожаре, по словам источника агентства в экстренных службах, пропал сотрудник автозаправочной станции. Сейчас его ищут спасатели.

    Источник: «Судьба одного сотрудника АЗС неизвестна, ведется его поиск».

    В настоящее время пожар потушен. благодаря пенной атаке пожар ликвидирован.

    Отмечается, что в момент возгорания резервуар находился на продувке. В нем было около 600 кубометров бензина.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru