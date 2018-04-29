Под Вязьмой при пожаре в резервуаре с бензином пропал сотрудник АЗС

В Смоленской области, неподалеку от города Вязьма загорелся резервуар с бензином на АЗС.
Как сообщает ТАСС, резервуар с бензином АИ-80 емкостью 5 тысяч тонн загорелся утром в воскресенье на станции Семлево в Вяземском районе. На место ЧП прибыли пожарные, которые для тушения огня провели пенную атаку.
При пожаре, по словам источника агентства в экстренных службах, пропал сотрудник автозаправочной станции. Сейчас его ищут спасатели.
Источник: «Судьба одного сотрудника АЗС неизвестна, ведется его поиск».
В настоящее время пожар потушен. благодаря пенной атаке пожар ликвидирован.
Отмечается, что в момент возгорания резервуар находился на продувке. В нем было около 600 кубометров бензина.
При пожаре, по словам источника агентства в экстренных службах, пропал сотрудник автозаправочной станции. Сейчас его ищут спасатели.
Источник: «Судьба одного сотрудника АЗС неизвестна, ведется его поиск».
В настоящее время пожар потушен. благодаря пенной атаке пожар ликвидирован.
Отмечается, что в момент возгорания резервуар находился на продувке. В нем было около 600 кубометров бензина.
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