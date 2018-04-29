Торговля грязным бельем: как звезды шоу-бизнеса зарабатывают на скандалах

Почему
из-за собственной алчности звезды перетряхивают свое же грязное белье в скандальных ток-шоу? И ходят туда как на работу, запрашивая за свои услуги от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей?
Когда на экранах страны Виталина Цымбалюк-Романовская, журналисты в предвкушении очередной сенсации. Но организаторы просят покинуть помещение аккредитованные съемочные группы двух федеральных телеканалов, так как информация, которой хочет поделиться Виталина, не предназначена для их зрителей.
Адвокат Виталины по телефону оправдывается: бывшая жена Джигарханяна и рада бы пообщаться со всеми программами, но ей надо зарабатывать на жизнь. Поэтому она предлагает себя каналам на выбор — где ей предложат самый большой гонорар, там она интервью и дает.
А ведь Виталина не первая, кто продает свою личную жизнь. Актриса Елена Ксенофонтова решила подзаработать на своем судебном процессе с бывшим мужем. А еще с большим удовольствием себя продают семейство Мишулиных, родственники Петренко, Осин и многие другие. Например, Никита Джигурда заработал на своей семейной драме более пяти миллионов рублей.
Сколько же всего получают Виталины и ей подобные? И почему они продают свою личную жизнь? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Ты не поверишь!».
Адвокат Виталины по телефону оправдывается: бывшая жена Джигарханяна и рада бы пообщаться со всеми программами, но ей надо зарабатывать на жизнь. Поэтому она предлагает себя каналам на выбор — где ей предложат самый большой гонорар, там она интервью и дает.
А ведь Виталина не первая, кто продает свою личную жизнь. Актриса Елена Ксенофонтова решила подзаработать на своем судебном процессе с бывшим мужем. А еще с большим удовольствием себя продают семейство Мишулиных, родственники Петренко, Осин и многие другие. Например, Никита Джигурда заработал на своей семейной драме более пяти миллионов рублей.
Сколько же всего получают Виталины и ей подобные? И почему они продают свою личную жизнь? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Ты не поверишь!».
Комментарии